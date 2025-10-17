Oehler Web

Ambiente-Beleuchtung im Auto – Das ist gemäss MFK erlaubt

Bild-Infos

Download

Ambiente-/Innenraumlicht ist in der Schweiz zulässig, solange es nicht nach aussen wirkt, keine Verwechslungsgefahr mit vorgeschriebenen Aussenleuchten schafft und niemanden blendet. Hier ist unser leicht verständlicher Auto Export&Ankauf Leitfaden – damit Ihre Ambientebeleuchtung die MFK besteht und Sie im Alltag auf der sicheren Seite sind.

Was die Vorschriften konkret bedeuten

1) Innen bleibt innen

Emmenbrücke, Schweiz - Oktober 2025: Licht im Innenraum (z. B. Fussraum, Türen, Mittelkonsole) ist ok, wenn es von aussen praktisch nicht sichtbar ist und den/die Lenker:in nicht ablenkt. Das ist auch dann wichtig, wenn Sie Ihr Auto verkaufen möchten und eine problemlose MFK vorweisen wollen.

2) Kein „Show-Licht“ nach aussen

Die VTS zählt zulässige Aussenleuchten abschliessend auf (Abblend-/Fernlicht, Schluss-/Bremslicht, Blinker, Tagfahrlicht etc.). Zusätzliche, nach aussen gerichtete Deko-Leuchten (Unterboden, Grill, Radhaus) sind im öffentlichen Verkehr nicht erlaubt – das gilt schweizweit, unabhängig davon, ob es sich um einen Autoankauf Schweiz beim Autohändler oder privat handelt.

3) Farben & Effekte beachten

Sobald Licht von aussen sichtbar wäre, gelten strenge Farbvorgaben (z. B. vorne weiss, hinten rot, Blinker gelb). Blink- oder Lauflichteffekte sind ausserhalb der vorgeschriebenen Blinker tabu.

Praxis: So bestehen Sie die MFK mit Ambientelicht

Unsichtbare Quellen: LED-Bänder/Lichtleiter so setzen, dass man die Lichtquelle nicht direkt sieht und kein Licht nach aussen abstrahlt (auch nicht via Scheiben-Reflexe).

Dezent & dimmbar: Helligkeit runter, keine Blitz-/Lauf-/Puls-Effekte während der Fahrt.

Sauberer Einbau: Feste Befestigung, Kabel sauber geführt und abgesichert, keine Beeinträchtigung von Airbags, Gurten oder Pedalerie.

Schalter/Logik: Separater Schalter mit Dimm-Funktion; ideal mit Zünd-/Fahrlicht-Logik (beim Fahren dunkler).

Aussen bleibt dunkel: Keine LED-Streifen am Unterboden, Kühlergrill oder in Radläufen im öffentlichen Verkehr.

Diese Punkte verbessern nicht nur Sicherheit und Komfort, sondern auch den Eindruck bei MFK, Probefahrten und potenziellen Käufer:innen – ein Plus im Autoverkauf.

Umsetzungsliste (Step-by-Step) – Fussraum, Türleiste, Becherhalter

A) Fussraum (vorn & ggf. hinten)

Planung: Position unter Armaturenbrett/Sitzschienen wählen – oberhalb der Sichtlinie nach aussen.

Material: Flexible, diffuse LED-Leiste (warmweiss oder dezent), 12 V-tauglich, dimmbar.

Montage: Mit Halteclips oder 3M-Band an festen Innenflächen; LED-Punkte nicht sichtbar montieren.

Elektrik: Strom über Zubehör-Kreis (ACC/Zigarettenanzünder) mit eigener Sicherung (1–3 A).

Masse an werksseitigem Massepunkt.

Schalter gut erreichbar; optional Türkontakt-Signal für „nur beim Einsteigen“.

Test: Nachts prüfen: keine Spiegelung in Scheiben, keine Blendung am Pedalweg.

Professionell umgesetzt steigert das den Qualitäts-Eindruck – hilfreich, wenn Sie das Auto verkaufen möchten.

B) Türleiste (Ambientestreifen)

Planung: Lichtleiter/LED-Band hinter Zierleiste oder in Nut einlegen, nur sanfter Saum sichtbar.

Material: Dünner Lichtleiter (2–3 mm) mit seitlicher Einspeisung; Controller mit Dimmung (ohne Lauf-/Blinkeffekte).

Montage: Türverkleidung demontieren; Kabel durch Faltenbalg führen (bestehende Leitungswege nutzen); Airbag-Zonen frei halten.

Elektrik: Versorgung aus Tür-Steuergerät (ACC/Beleuchtungssignal) via Add-a-Fuse oder separatem, abgesichertem Abgriff; Steckverbindung für spätere Demontage.

Test: Türen schliessen, rundum prüfen: kein Lichtaustritt durch Spalten.

Eine saubere Tür-Ambientebeleuchtung macht auch im Autohandel Schweiz einen wertigen Eindruck.

C) Becherhalter (indirekt)

Planung: Nur indirekte Beleuchtung (z. B. Ring unterhalb der Kante), damit kein Lichtkegel nach oben strahlt.

Material: Kleine Ring-LED oder Lichtleiter-Ring mit Diffusor, warmweiss oder dezent.

Montage: Unterkante des Halters / in Einlage verbauen; Blendkante ausrichten.

Elektrik: Gemeinsamer Ambient-Controller mit Fussraum/Türleisten; Dimm-Profil für Nachtbetrieb.

Test: Getränkedose einsetzen und auf Reflexe Richtung Frontscheibe achten.

Typische MFK-No-Gos (und warum)

Unterboden-LEDs / sichtbare Türspalt-LEDs: Aussen wirksam ⇒ verbotene zusätzliche Aussenleuchte.

Blaue/rote Effekte nach aussen: Verstossen gegen Farbvorgaben und sorgen für Verwechslungsgefahr.

Blink-/Lauflicht als Deko: Nicht zulässig ausserhalb der Richtungsblinker/Warnblinker.

Rechtliche Anhaltspunkte (knapp)

Allgemeine Beleuchtungsregeln: fachgerechter Einbau, keine Blendung/Verwechslung.

Aussenleuchten abschliessend geregelt: zusätzliche Deko-Leuchten nach aussen unzulässig.

Farben & Anordnung: vorne weiss/hellgelb, hinten rot, Blinker gelb; keine Show-Effekte.

Unser Auto Export&Ankauf Tipp

Wenn Sie grösser umbauen oder unsicher sind, lohnt sich eine kurze Rücksprache mit dem Strassenverkehrsamt (mit Fotos/Skizze). Dokumentieren Sie die Installation (Kabelwege, Sicherungen, Befestigungen). Das hilft bei der MFK – und steigert die Chancen im Autohandel Schweiz, falls Sie später Ihr Auto verkaufen möchten.