KPT

Die KPT und die Krebsliga Schweiz gehen eine strategische Partnerschaft ein

Bern (ots)

Mit einer langfristig ausgerichteten Partnerschaft bündeln die beiden Organisationen ihre Kräfte, um Wissen zu fördern, die Vorsorge zu stärken und Menschen mit einer Krebserkrankung sowie ihre Angehörigen wirksam zu unterstützen. Die KPT und die Krebsliga Schweiz geben die Zusammenarbeit anlässlich des heutigen Weltkrebstags bekannt.

Wenn ein Mensch die Diagnose Krebs erhält, steht oft nicht nur die eigene Welt still, sondern auch die der Familie und des gesamten Umfelds. Krebs ist in der Schweiz die zweithäufigste Todesursache und verantwortlich für rund ein Viertel der Todesfälle. Gleichzeitig leben hierzulande laut Schätzungen rund 450'000 sogenannte "Cancer Survivors" - Menschen, die mit und nach einer Krebsdiagnose leben.

Bewusstsein schärfen und Gesundheitskompetenz stärken

Die KPT Krankenkasse und die Krebsliga Schweiz gehen eine mehrjährige strategische Partnerschaft ein, um das Thema Krebs in der Schweiz noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Bedeutung von Früherkennung und Prävention zu unterstreichen. Die Partnerschaft schafft eine gemeinsame Grundlage für verlässliche Informationen, konkrete Orientierung und zusätzliche Unterstützung für Betroffene und ihre Angehörigen.

In den kommenden Monaten und Jahren planen die KPT und die Krebsliga Schweiz gemeinsame Projekte, Informationsangebote und Sensibilisierungskampagnen. Damit wollen sie Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen erreichen und die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung weiter stärken.

Mirjam Lämmle, CEO Krebsliga Schweiz: "Krebs trifft Menschen fast immer unerwartet - und die Auswirkungen reichen weit über die medizinische Behandlung hinaus. Mit der KPT als strategische Partnerin können wir gemeinsam noch mehr Menschen mit verlässlichem Wissen erreichen, über Vorsorge und Früherkennung sprechen und Betroffene sowie Angehörige direkt einbeziehen."

Thomas Harnischberg, CEO KPT Krankenkasse: "Als genossenschaftlich organisierte Krankenkasse übernehmen wir Verantwortung gegenüber unseren Versicherten und der Gesellschaft: Diese beginnt nicht erst beim Bezahlen von Gesundheitskosten, sondern bereits bei Information, Früherkennung und Prävention. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit der Krebsliga Schweiz konkrete Mehrwerte schaffen können."

Die KPT ist die erste strategische Partnerin der Krebsliga Schweiz. Beide Organisationen verbindet das Ziel, Prävention und Früherkennung konsequent zu stärken und Menschen in einer herausfordernden Lebensphase nicht allein zu lassen.