Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr - Weiterbildungskurs Offiziere

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Vaduz (ots)

Der Weiterbildungskurs für Offiziere der Feuerwehren dient in erster Linie der Festigung und Vertiefung der Aufgaben eines Offiziers im Einsatz. Dazu frischen die Teilnehmer bekanntes Wissen auf und lernen neu Inhalte kennen. Der Kurs unter der Leitung von Kurskommandant Peter Ospelt, Vaduz, findet am Samstag, 19. September 2026 in Schaan statt.

Zum Kursinhalt gehört das Einsatzleiter-Training, bei dem auch ein Taktik-Simulator zum Einsatz kommt. Eine Auffrischung erhalten die Teilnehmer in Sachen PV-Anlagen und Löschwasserrückhaltung. Ein grösserer Block widmet sich dem Thema "Gefahren und Arbeiten an Bahnanlagen", welcher auf dem Gelände des Bahnhofs Feldkirch mit Mitarbeitern der ÖBB stattfindet. Die 24 Teilnehmer der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren erwartet damit ein äusserst abwechslungsreicher Tag bei dem auch der Austausch untereinander nicht zu kurz kommen soll.