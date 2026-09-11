Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Daniel Oehry zu Arbeitsbesuch in Wien

Vaduz (ots)

Am 10. September reiste Regierungsrat Daniel Oehry zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Dabei traf er den österreichischen Bildungsminister Christoph Wiederkehr sowie Infrastrukturminister Peter Hanke zu bilateralen Arbeitsgesprächen.

Im Zentrum der Gespräche mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr standen aktuelle bildungspolitische Entwicklungen sowie gemeinsame Herausforderungen und Fragestellungen im Bildungsbereich. Der Austausch bot zudem Gelegenheit, die enge Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Österreich zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen. Anschliessend lud Botschafter Simon Biederman aus Anlass des Besuchs von Regierungsrat Daniel Oehry zu einem Austausch mit Experten zum Thema "Digitalisierung und Bildung" ein. Dabei standen aktuelle Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt, insbesondere Cybersicherheit, Desinformation und Deepfakes sowie die Digitalisierung im Bildungsbereich im Mittelpunkt der Diskussion.

Beim Treffen mit dem österreichischen Infrastrukturminister Peter Hanke standen Infrastruktur- und Mobilitätsthemen sowie gemeinsame Anliegen und Herausforderungen im grenzüberschreitenden Bereich im Fokus. Weitere Schwerpunkte des Gesprächs waren unter anderem das Verkehrsmodell Rheintal sowie die Eisenbahn. Dabei bot sich die Gelegenheit, den direkten Austausch zu pflegen und die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Österreich weiter zu stärken.

Am Abend fand der traditionelle Liechtenstein-Empfang im Gartenpalais Liechtenstein statt, welcher der Pflege der Beziehungen zu Politik, Wirtschaft, Medien, Vertretern und Vertreterinnen des öffentlichen Lebens, der Diplomatie und der hohen Beamtenschaft dient. Aus Liechtenstein nahmen Regierungsrat Daniel Oehry und Mitarbeitende der liechtensteinischen Verwaltung teil.

Fotos stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download verfügbar