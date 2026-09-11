Fürstentum Liechtenstein

Jugend und Sport (J+S) Weiterbildung Fussball - Neue Impulse für erfahrene J+S Leitende

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Vaduz (ots)

Am 10. September 2026 organisierte die Stabsstelle Sport das J+S Modul Fortbildung Fussball. Dazu trafen sich 44 J+S-Leitende aus Liechtenstein und der Ostschweiz zur Weiterbildung auf der Widau in Ruggell. Das Kursteam mit Roman Wild, Oliver Sidler und Erik Regtop vermittelte praxisnahe Inhalte zu Fairplay und Trainingsstrukturen.

Im theoretischen Teil wurden mit dem SUVA-Fairplay-Check Verhaltensmuster analysiert und in Gruppenarbeiten Strategien für den Umgang mit emotionalen Spielsituationen erarbeitet. Ein weiterer Programmpunkt war die optimale Trainingsstruktur, welche anhand eines Lernbausteins ausgearbeitet wurde - vom gelungenen Einstieg bis zur gezielten Coaching-Planung. Im anschliessenden Praxismodul wurde die Trainingsplanung auf dem Platz in die Praxis umgesetzt und weiterentwickelt.

Die Teilnehmenden brachten ihre Erfahrungen vom Trainingsbetrieb aktiv ein und konnten vom Austausch mit den anderen langjährigen Trainern und der Trainerin profitieren. Am Ende des Tages erhielten alle die Qualifikation zur Verlängerung ihrer J+S-Anerkennung. Liechtenstein unterstützt über die Stabsstelle für Sport rund 50 Organisationen und 24 Sportarten im Rahmen des J+S-Programms.