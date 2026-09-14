Fürstentum Liechtenstein

Atelieraufenthalte in Berlin für 2027 vergeben

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Vaduz (ots)

Zur Bewerbung für einen Atelierplatz in Berlin im Rahmen des "Artist-in-Residence"-Programms waren professionelle Kunst- und Kulturschaffende eingeladen, die entweder die Liechtensteiner Staatsbürgerschaft besitzen oder seit mindestens fünf Jahren in Liechtenstein wohnhaft sind. Bewerbungen konnten für einen drei- oder sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt eingereicht werden.

Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen war zwar überschaubar, dafür überzeugte deren Qualität umso mehr: Die eingereichten Projektvorhaben waren durchdacht und überzeugend. Im Sommer 2026 sprach die Vergabekommission die Aufenthalte einstimmig folgenden drei bildenden Kunstschaffenden zu:

Ewald Frick (1./2. Quartal 2027)

Eddy Risch (3. Quartal 2027)

Lilian Hasler (4. Quartal 2027)

Das Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin bietet Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit, ihre Projekte in einem urbanen Umfeld umzusetzen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Seit 2019 ist die Atelierwohnung am Mariendorfer Damm beheimatet. Die Räumlichkeiten sind zweckmässig eingerichtet und eignen sich als Arbeits- und Wohnort für den Aufenthalt der Stipendiaten und Stipendiatinnen. Die Organisation, Einrichtung und Betreuung des Ateliers erfolgt durch das Amt für Kultur, in enger Zusammenarbeit mit der Liechtensteinischen Botschaft in Berlin.