Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Hubert Büchel zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Wien

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Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 9. September 2026, absolvierte Regierungsrat Hubert Büchel einen Arbeitsbesuch in Wien. Der Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport traf sich zum Arbeitsgespräch mit dem Präsidenten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Johannes Hahn. Im Mittelpunkt des Austauschs standen aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Wirtschaftsbereich, die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität, sowie die Finanzmarktstabilität.

Zudem nahm Hubert Büchel gemeinsam mit OeNB-Präsident Johannes Hahn am Podium des Finance Talks zum Thema "Europas Zukunft braucht Kapital - Finanzmärkte als Schlüssel zum Wachstum" teil. Der Anlass wurde von Liechtenstein Finance und der österreichischen Tageszeitung "Die Presse" organisiert und von rund 100 Vertreterinnen und Vertretern des österreichischen Finanzplatzes besucht. Dabei brachte der Wirtschaftsminister die Perspektive Liechtensteins in die Diskussion über die Bedeutung leistungsfähiger Finanzmärkte für die Wettbewerbsfähigkeit und das künftige Wachstum Europas ein.