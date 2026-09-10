Fürstentum Liechtenstein

Regierung nimmt Ersatzbestellung in der Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte vor

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Mittwoch, 9. September 2026, hat die Regierung Sebastian Menzel, Abteilungsleiter Landwirtschaft im Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft, als Vorsitzenden und Vertreter des Amtes für Wald, Natur und Landwirtschaft in die Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte bestellt. Er tritt die Nachfolge von Regula Imhof an. Die weiteren Kommissionsmitglieder für die Mandatsperiode 2024 bis 2028 sind Christoph Beck als Vertreter der Gemeinden, Katja Gey als Vertreterin des Amtes für Volkswirtschaft, Martin Renner als Vertreter der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen, Sven Simonis als Vertreter der Wirtschaftskammer Liechtenstein und Mathias Ulrich als Vertreter von Liechtenstein Marketing.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Vorsitzenden für dessen Bereitschaft, in der Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.