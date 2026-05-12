InstallerGroup Schweiz AG

Elektro ERTI AG aus Bern schliesst sich InstallerGroup an

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Die InstallerGroup Schweiz hat die Übernahme der Elektro ERTI AG in Bern abgeschlossen und damit ihre Präsenz über den Grossraum Zürich hinaus erweitert. Mit der Transaktion umfasst die InstallerGroup Schweiz fünf operative Gesellschaften. Mit dieser Übernahme steigt die Gesamtzahl der Gruppenunternehmen in Dänemark und der Schweiz auf 47.

Die Elektro ERTI AG steht seit ihrer Gründung 1994 für zuverlässige Elektro-Dienstleistungen in der Region Bern. Das auf den B2B-Bereich spezialisierte Unternehmen bedient einen breit gefächerten Kundenstamm aus den Bereichen Immobilienverwaltung, Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand. Die Elektro ERTI AG hat im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von rund 7 Millionen Franken erwirtschaftet und beschäftigt rund 35 Mitarbeitende.

Boris Bischoff, CEO der InstallerGroup Schweiz: "Mit der Elektro ERTI AG nehmen wir ein etabliertes Unternehmen mit einem langjährigen Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit in unseren Unternehmensverbund auf. Gleichzeitig markiert dieser Gruppenzuwachs den Startpunkt unserer Expansion über den Grossraum Zürich hinaus."

Das Unternehmen tritt weiterhin unter bestehendem Namen am Markt auf und wird auch fortan vom Gründer Ertugrul Kalmaz geführt. An seiner Seite in der Geschäftsleitung stehen Marc Schaller und Süleyman Memis, welche beide seit fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind.

Ertugrul Kalmaz, Gründer der Elektro ERTI AG: "Die InstallerGroup weiss den Wert des lokalen Unternehmertums zu schätzen und bietet uns eine solide Grundlage für die nächste Phase unserer Entwicklung."

Mit dem Beitritt der Elektro ERTI AG erweitert die InstallerGroup Schweiz ihre Kundenbasis und ihr Netzwerk in der Deutschschweiz und sichert sich zusätzliche Kompetenzen im B2B-Bereich der spezialisierten Elektrodienstleistungen - von der Planung über die Elektroinstallation bis hin zu Service und Reparaturen.

Über die InstallerGroup

Die InstallerGroup ist eine führende Anbieterin von gewerkübergreifender Gebäudetechnik in Dänemark und der Schweiz. Die Gruppe besteht aus unabhängigen Unternehmen mit einer starken lokalen Präsenz und fundiertem technischen Know-how. Die Unternehmen der Gruppe bieten Lösungen an in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung/Klima, Kälte und Elektro sowie in ausgewählten Spezialbereichen wie Sprinkleranlagen, Energieoptimierung, Gebäudeautomation, Glasfaserinfrastruktur und Solarpanelinstallationen. Das Ziel der Gruppe ist es, eine bevorzugte Partnerin ihrer Kunden bei der Umsetzung der Energiewende zu sein. Die InstallerGroup befindet sich im Besitz ihrer Partnerunternehmen und von FSN Capital, einer führenden nordeuropäischen Private-Equity-Gesellschaft.

www.installergroup.ch

Über die Elektro ERTI AG

Die Elektro ERTI AG mit Sitz in Bern steht seit 1994 für Elektrodienstleistungen auf Spitzenniveau im B2B-Bereich. Namhafte Kund:innen aus den Bereichen Immobilienverwaltung, Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand schwören auf die Betreuung durch die rund 35 Mitarbeitende zählende Elektroexpertin, die vom Gründer Ertugrul Kalmaz gemeinsam mit der Geschäftsleitung bestehend aus Marc Schaller und Süleyman Memis geführt wird.

www.erti.ch