Fürstentum Liechtenstein

Regierung nimmt Ersatzbestellung in den Jagdbeirat vor

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Mittwoch, 9. September 2026, hat die Regierung Oliver Müller, stellvertretender Abteilungsleiter Wald und Natur im Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft, als Ersatzmitglied in den Jagdbeirat bestellt. Er tritt die Nachfolge von Regula Imhof an.

Für die laufende Mandatsperiode 2025 bis 2029 setzt sich der Jagdbeirat damit wie folgt zusammen: Den Vorsitz hat die interimistische Leiterin des Amtes für Wald, Natur und Landwirtschaft, Anna Weber, inne. Thomas Bargetze und Roger Steuble vertreten die Jagdpächter, Beat Erne die Landwirte, Werner Brunhart das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (ALKVW) und Gerhard Konrad die Waldeigentümer. Als Ersatzmitglieder amten Christoph Beck (Vertreter der Waldeigentümer), Reto Bühler (Vertreter der Landwirte), Marcel Hermann und Klemens Jansen (beide Vertreter der Jagdpächter), Meike Junkers (ALKVW) sowie neu Oliver Müller.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Ersatzmitglied für dessen Bereitschaft, im Jagdbeirat mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung der Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.