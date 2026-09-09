Fürstentum Liechtenstein

Radiation Portal Switzerland: Portal für Bewilligungen im Strahlenschutz neu auch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Im Jahr 2023 führte das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) das Radiation Portal Switzerland (RPS) für Bewilligungen im Strahlenschutz ein. Externe schweizerische Anwenderinnen und Anwender können seither sämtliche Transaktionen für Gesuche, Meldungen oder Bewilligungen direkt via dieses Onlineportal vornehmen.

Das Amt für Gesundheit wurde kürzlich ans RPS angebunden. Somit erfolgen von nun an auch für liechtensteinische Anwenderinnen und Anwender in den Bereichen Medizin, Forschung und Ausbildungsstätten sämtliche Transaktionen für Gesuche, Meldungen oder Bewilligungen direkt über das Onlineportal RPS. Beispielsweise werden fortan Bewilligungsgesuche zum Betrieb eines medizinischen Röntgensystems durch Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte direkt im RPS erfasst und eingereicht. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, erteilt das Amt für Gesundheit im RPS die Bewilligung und die Bewilligungsinhaberin, respektive der Bewilligungsinhaber, erhält die Bewilligung zugestellt.

Bei der Anbindung ans RPS handelt es sich um einen weiteren Schritt zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, wodurch Gesuche und Meldungen im Strahlenschutz effizienter abgewickelt werden können. Zudem verbessert sich die Kundenorientiertheit. Betriebe haben jederzeit Zugang zu ihren Daten, können Gesuche und Meldungen online veranlassen. Ein persönliches Dashboard gibt jederzeit einen aktuellen Überblick über Gesuche, Meldungen, Bewilligungen, Auflagen und Pendenzen mit Fristen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Liechtensteinischen Landesverwaltung.