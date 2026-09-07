Regierungschefin muss sich notwendigem medizinischen Eingriff unterziehen
Vaduz (ots)
Regierungschefin Brigitte Haas muss diese Woche einen notwendigen medizinischen Eingriff vornehmen lassen. Sie wird voraussichtlich nach zwei bis drei Wochen die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Für die Zeit der Rekonvaleszenz ist die Stellvertretung geregelt. Zudem wird die Regierungschefin ihre Tätigkeit eingeschränkt von zu Hause aus ausüben.
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