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Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin muss sich notwendigem medizinischen Eingriff unterziehen

Vaduz (ots)

Regierungschefin Brigitte Haas muss diese Woche einen notwendigen medizinischen Eingriff vornehmen lassen. Sie wird voraussichtlich nach zwei bis drei Wochen die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Für die Zeit der Rekonvaleszenz ist die Stellvertretung geregelt. Zudem wird die Regierungschefin ihre Tätigkeit eingeschränkt von zu Hause aus ausüben.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Stephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der Regierungschefin
T +423 236 64 71
stephan.agnolazza@regierung.li

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