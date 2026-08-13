NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA erhält von SAP das goldene Zertifikat als Global Operations Partner und unterstreicht damit seine Exzellenz im globalen Managed-Services-Geschäft

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Bielefeld (ots)

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI und digitalen Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, gibt heute seine Re-Zertifizierung als SAP Global Operations Partner bekannt. Die Auszeichnung würdigt die Fähigkeit von NTT DATA, SAP-Betriebsleistungen auf Basis standardisierter, auditierter und hochentwickelter Serviceprozesse bereitzustellen. Zugleich unterstreicht sie die Kompetenz der mehr als 9.300 SAP Application Management Services and Managed Cloud Consultants des Unternehmens. SAP zeichnet NTT DATA mit einem goldenen Zertifikat aus - eine Anerkennung für 20 Jahre herausragende Qualität, umfassende Expertise und das langjährige Vertrauen der Kunden in die Leistungen von NTT DATA.

Erweiterung des SAP Managed Services Portfolios um Security und Business AI

Die Zertifizierung basiert auf einer unabhängigen Bewertung durch SAP und umfasst ein breites Spektrum an Betriebsleistungen. Erstmals wurden auch die Bereiche SAP Security und SAP Business AI zertifiziert. Damit baut NTT DATA sein Managed-Services-Portfolio gezielt aus und stärkt seine Fähigkeit, intelligente, sichere und resiliente SAP-Betriebsmodelle in großem Maßstab bereitzustellen sowie Kunden bei der Nutzung KI-gestützter Innovationen zu unterstützen.

"Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement und die Expertise unserer Teams weltweit wider und ist ein Beleg für die Leidenschaft und Verlässlichkeit, mit der sie unsere Kunden jeden Tag unterstützen", sagt Lars Janitz, Head of Global Business & Managed Services at NTT DATA Business Solutions and Head of Global Practice SAP & ServiceNow at NTT DATA, Inc. "Mit der zunehmenden Integration von KI in geschäftskritische Prozesse benötigen Unternehmen die Sicherheit, Innovationen voranzutreiben, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Betriebsstabilität eingehen zu müssen. Daher investieren wir kontinuierlich in Know-how, Delivery-Kompetenz und Talente, damit unsere Kunden SAP Business AI sicher und verantwortungsvoll in ihren Organisationen skalieren können."

NTT DATA verfügt sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene über entsprechende Zertifizierungen und deckt dabei die Regionen Europa, Nordamerika und Afrika ab. Der aktuelle Zertifizierungsumfang umfasst folgende Bereiche:

SAP-zertifiziert für global SAP Business AI Operations

SAP-zertifiziert für global SAP Security Operations

SAP-zertifiziert für global SAP BTP Operations und Betrieb von RISE with SAP

SAP-zertifiziert für global SuccessFactors HCM Operations

SAP-zertifiziert für global SAP S/4HANA Operations und Betrieb von RISE with SAP

SAP-zertifiziert für global SAP HANA Cloud und Database Operations

Weitere Einblicke bietet die begleitende SAP Success Story mit Lars Janitz. Darin wird deutlich, wie NTT DATA auf Basis von 20 Jahren kontinuierlich zertifizierter Expertise weltweit konsistente und leistungsstarke Services bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist auf SAP spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden - von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.