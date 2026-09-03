Fürstentum Liechtenstein

Untersuchungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Planung des Verkehrsknotens Unterbendern - öffentliche Konsultation

Vaduz (ots)

Die Regierung hat anlässlich ihrer Sitzung vom Dienstag, 1. September 2026, den Entwurf zum Untersuchungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Planung des Verkehrsknotens Unterbendern zur öffentlichen Konsultation freigegeben.

Mit der Durchführung der SUP soll sichergestellt werden, dass Umweltbelange frühzeitig und abgestimmt in den Planungsprozess für den Verkehrsknoten Unterbendern einbezogen werden.

Der Untersuchungsrahmen beschreibt die Planungs- und Umweltziele, die zu prüfenden Varianten sowie die für die Durchführung der Variantenbewertung im Rahmen der SUP vorgesehene Methodik. Er ist auf der Webseite des Amts für Tiefbau und Geoinformation veröffentlicht.

Die betroffenen Behörden und Organisationen sowie die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, zum Entwurf des Untersuchungsrahmens Stellung zu nehmen. Stellungnahmen können per E-Mail an sup.atg@llv.li eingereicht werden. Die Frist endet am Freitag, 9. Oktober 2026.