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Fürstentum Liechtenstein

Weiterbildungskurs JFW-Leiter und JFW-Grundkenntnisse

Weiterbildungskurs JFW-Leiter und JFW-Grundkenntnisse
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Vaduz (ots)

Am Samstag, 12. September 2026, findet in Vaduz ein Kurs für die Angehörigen der Jugendfeuerwehren des Landes statt. Unter der Leitung von Kursleiter Peter Ospelt, Vaduz, erhalten die jungen Feuerwehrleute im Alter von 12-16 Jahren einen Einblick in das Aufgabengebiet der Feuerwehr. Auf spielerische Art und Weise lernen die 53 Teilnehmer verschiedene Aspekte des Feuerwehrhandwerks kennen. Anschliessend können die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können bei einem Leistungstest unter Beweis stellen und Leistungsabzeichen auf Stufe Bronze, Silber und Gold erkämpfen. In diesem Jahr übernachten die jungen Feuerwehrleute zudem gemeinsam im Feuerwehrdepot in Vaduz und nehmen an spannenden Nachtübungen teil, bei denen sie Feuerwehrarbeit und Kameradschaft auf besondere Weise erleben können.

Bereits am Tag davor absolvieren die Leiter aller Jugendfeuerwehren ihren jährlichen Weiterbildungskurs. Dabei bereiten sie die Übungen für den Jugendfeuerwehrkurs vor, welche sie am Folgetag gemeinsam mit den Jugendlichen durchführen und leiten.

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
Peter Ospelt, FW-Instruktor
+423 791 20 20
peter.ospelt@feuerwehr.li

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