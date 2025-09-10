Citizen Watch Europe GmbH

Cockpit am Arm: CITIZEN PROMASTER SKY U830 - neues Inhouse-Werk und hochauflösendes Digital-Display

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

CITIZENs beliebte Kombi-Fliegeruhren der Reihe PROMASTER SKY erhalten ein technisches Update: Neben einem neuen hauseigenen Werk (Kaliber U830, Eco-Drive*) mit zahlreichen Funktionen bekommen die zwei neuesten SKY-Modelle eine hochauflösende Digital-Anzeige, die sich im Freien noch besser ablesen und bedienen lässt. Ideal für Piloten, Abenteurer und moderne Entdecker, für die CITIZEN in den PROMASTER-Reihen SKY, LAND und MARINE seit über 35 Jahren Uhren für den professionellen Einsatz entwickelt. Die neuen Analog-Digital-Modelle kommen in zwei Varianten: Mit schwarzem Zifferblatt (Edelstahl, grau beschichtet) sowie mit blauem Zifferblatt und klassisch in Edelstahl gehalten. Beide Uhren sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu ab 599 Euro erhältlich.

Analog-Digital: CITIZEN-Kaliber U830 mit MIP-Display

Angetrieben von dem hauseigenen und neu entwickelten Kaliber U830 bieten diese Uhren nun noch mehr Funktionalität in einem von der Luftfahrt inspirierten Design. Jedes Modell ist mit dem neuen Kaliber ausgestattet, das aus der Land U822-Serie hervorgegangen ist, und ein multifunktionales MIP-Display (Memory-in-Pixel) erhalten hat. Diese neue Technologie bietet eine höhere Auflösung und sorgt damit nicht nur für eine bessere Ablesbarkeit im Freien, sie erschließt gleichzeitig neue Möglichkeiten, detailliertere Informationen anzuzeigen. Zum Beispiel visualisiert die Lichtstärkeanzeige* anschaulich die von der lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie erzeugte Energie - sogar für die letzten sieben Tage. Zudem ermöglicht das neue Display einen schnellen sowie intuitiven Zugriff auf die Weltzeit und unterstützt damit sowohl Weltreisende als auch Luftfahrtprofis.

Außerdem an Bord: Ein Chronograph (Stoppuhr), dessen Zeitmessung schnell und komfortabel auf dem Display abzulesen ist, sowie die Möglichkeit, mehrere Alarme für verschiedene Zeiten und Tage einzustellen.

Das 43-mm-Gehäuse sorgt ebenfalls für eine komfortable Handhabung, während das für die SKY-Serie typische Zifferblatt-Design mit zahlreichen Details und drei Totalisatoren in der oberen Hälfte des Zifferblatts ausgestattet ist. Einer davon zeigt auf der 12-Uhr-Position - in echter Piloten-Tradition - durchgehend die UTC-Zeit an.

Eine schlanke Rechenschieber-Lünette sorgt für ein weiteres typisches Fliegeruhren-Feature und optische Raffinesse. Das integrierte Edelstahlarmband und die markant geformten Bandanstöße - inspiriert von Flugzeugflügeln - runden das Design der U830-Modelle ab.

*1 Eco-Drive ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die Uhren mit jeder natürlichen oder künstlichen Lichtquelle antreibt, sodass kein Batteriewechsel erforderlich ist. Als erste Technologie dieser Art in der Uhrenindustrie wurde Eco-Drive von der Japan Environment Association (JEA) als Eco Mark-Produkt zertifiziert und für seinen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

*2 Die Lichtstärkeanzeige erfasst und zeigt die Intensität des auf das Zifferblatt fallenden Lichts (das den Strom für den Betrieb der Uhr erzeugt) in sieben Stufen an, sodass der Träger den Ladezustand in jeder Situation leicht ablesen kann.

Über PROMASTER:

Seit ihrem Debüt im Jahr 1989 hat sich die PROMASTER zu einer Ikone unter den professionellen Sportuhren entwickelt. Sie ist bekannt für ihre überragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in extremen Outdoor-Umgebungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die drei Klassifizierungen der Serie sind auf hohe Leistung und Langlebigkeit ausgelegt: MARINE - für Taucher, LAND - für Bergsteiger, und SKY - für die Luftfahrt. PROMASTER ist ausschließlich auf optimale Funktionalität, Langlebigkeit und Sicherheit ausgelegt und inspiriert die Phantasie von Generationen aktiver Sportbegeisterter, die ihre körperlichen und geistigen Grenzen überschreiten.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.