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DEKRA wächst weiter - trotz anspruchsvoller Marktbedingungen

Bilanz nach Jubiläumsjahr 2025

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Stuttgart (ots)

Umsatz steigt um 3,4 % auf 4,4 Milliarden Euro

Weiterhin stabile Nachfrage nach Prüf- und Zertifizierungsleistungen

Unabhängige Expertise schafft Vertrauen bei transformativen Umbrüchen

DEKRA ist im Geschäftsjahr 2025 trotz eines volatilen Marktumfelds weiter gewachsen. In einem Jahr, das von herausfordernden geoökonomischen Rahmenbedingungen und teils rückläufigen Entwicklungen - speziell in der europäischen Automobilindustrie - geprägt war, konnte die weltweit tätige Prüf- und Zertifizierungsorganisation ihren Umsatz um 3,4 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro steigern.

"Diese Entwicklung zeigt die Stabilität des Geschäftsmodells von DEKRA und die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren unabhängigen Prüf-, Test- und Zertifizierungsdienstleistungen", sagt DEKRA CEO Stan Zurkiewicz. "Gerade mit zunehmender Digitalisierung in allen Bereichen steigt der Bedarf an unabhängiger Prüfung und Zertifizierung - unsere Expertise ist dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor."

Auch im Ergebnis zeigt sich diese Stabilität: Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf rund 275 Millionen Euro (+3,3 %). Damit schafft DEKRA die finanzielle Grundlage, um gezielt in Innovation, Infrastruktur und neue Geschäftsfelder zu investieren; 2025 investierte das Unternehmen insgesamt 127 Millionen Euro, davon rund 40 Millionen Euro im Heimatmarkt Deutschland.

"2025 war für uns ein Jahr, in dem wir die Grundlage für die nächste Wachstumsphase gelegt haben", so Stan Zurkiewicz. "Wir haben gezielt in unsere Zukunftsfelder Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit investiert - genau dort, wo Vertrauen zur Voraussetzung für die Skalierung von Innovationen wird."

Globale Präsenz und starke Regionen

Die Beschäftigtenzahl blieb 2025 insgesamt stabil auf hohem Niveau: Mit mehr als 48.000 Mitarbeitenden weltweit ist DEKRA heute in rund 60 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Im Heimatmarkt Deutschland hat DEKRA gezielt Personal aufgebaut und die Belegschaft um rund 600 Mitarbeitende erweitert.

Diese globale Aufstellung spiegelt sich direkt in der Geschäftsentwicklung wider. In allen Regionen konnte das Unternehmen 2025 wachsen oder stabile Ergebnisse erzielen. Dabei bleibt die Region GSA (Deutschland, Schweiz, Österreich) der wichtigste Markt und erwirtschaftet mit rund 2,7 Milliarden Euro (+4 %) mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Auch die weiteren Regionen zeigen eine insgesamt stabile Entwicklung: In der Region Südeuropa, Naher Osten und Afrika (SEMEA) wurde der Umsatz auf 753 Millionen Euro (+3 %) gesteigert, in Nord- und Mitteleuropa (NCE) auf 539 Mio. Euro (+4 %). Die Region Americas konnte ihren Umsatz moderat auf 166 Millionen Euro (+2 %) steigern, während die Region Asien-Pazifik (APAC) stabil auf Vorjahresniveau (261 Mio. Euro) blieb - wobei das Wachstum in diesen beiden Regionen durch Wechselkurseffekte negativ beeinflusst wurde.

Alle Geschäftsbereiche haben zur positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Wichtigste Säule bleibt der Bereich "Vehicles", der Services entlang des gesamten Fahrzeuglebenszyklus umfasst. Mit rund 34 Millionen Fahrzeugprüfungen pro Jahr ist DEKRA weltweit führend.

Digital Trust: Vertrauen als Währung in einer komplexen Welt

Gleichzeitig setzt DEKRA gezielt auf neue Kompetenzen: "Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz und die Transformation der Mobilität verändern Märkte grundlegend", so Stan Zurkiewicz. "Produkte, Fahrzeuge und Systeme werden immer stärker vernetzt, softwaredefiniert und KI-gestützt. Damit steigt auch der Bedarf an unabhängiger Validierung." Um auf diese Entwicklung zu reagieren, hat DEKRA seine integrierten Prüf- und Zertifizierungsleistungen im Bereich Digital Trust ausgebaut - integrierte Services für Cybersicherheit, funktionale Sicherheit und KI-Prüfung.

Zu den wichtigsten Meilensteinen im digitalen Bereich zählte 2025 die weltweit erste SESIP-Level-5-Bewertung für eine Softwarekomponente von Google - der höchsten Sicherheitsstufe für vernetzte Systeme und ein Nachweis für Widerstandsfähigkeit selbst gegenüber hochentwickelten Angriffsszenarien. Darüber hinaus hat DEKRA seine Kompetenzen im Bereich KI deutlich erweitert: mit der Akkreditierung für KI-Managementsysteme sowie-, erst kürzlich als erste akkreditierte Zertifizierungsstelle für biometrische KI-Systeme im Rahmen des EU AI Acts.

Parallel dazu wurde das Portfolio gezielt durch strategische Partnerschaften und Beteiligungen gestärkt: zum Beispiel durch die Partnerschaft mit Sphere Energy, um KI-basierte Simulation und klassische Prüfung in der Batterievalidierung zu kombinieren. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Spearhead wurde zudem die Digitalisierung im Schadenmanagement für Fahrzeuge weiter vorangetrieben.

Die Zukunft der Mobilität gestalten

Die Transformation der Mobilität war auch 2025 ein zentraler Wachstumstreiber für DEKRA - geprägt durch Elektrifizierung, softwaredefinierte Fahrzeuge und steigende regulatorische Anforderungen.

Zu den wichtigsten Projekten zählen das Batterie Test Center am Lausitzring (Brandenburg) und das Automotive Test Center in Michigan, die beide 2025 eröffnet wurden. Das Batterie Test Center am Lausitzring ist ein hochmodernes Kompetenzzentrum für die Prüfung und Validierung von Batteriesystemen. Mit dem Automotive Test Center in Michigan hat DEKRA seine Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Automobilmärkte ausgebaut. Es bündelt umfassende Test-, Validierungs- und Zertifizierungsleistungen - von Elektromobilität über Konnektivität bis hin zu Cybersicherheit und KI.

Nachhaltigkeit mit messbarem Impact

Darüber hinaus hat DEKRA sein Dienstleistungsportfolio im Bereich Nachhaltigkeit weiter ausgebaut, um die Energiewende zu unterstützen, und hilft seinen Kunden dabei, komplexe regulatorische und technologische Anforderungen zu bewältigen. Dazu gehört beispielsweise die erste Zertifizierung einer Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff, die zur Entwicklung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen für saubere Energie beiträgt.

Gleichzeitig hat DEKRA seine eigene Nachhaltigkeitsleistung weiter vorangetrieben. Mit dem DEKRA Climate Impact Programm hat das Unternehmen einen wirkungsorientierten Ansatz etabliert, der die eigene Dekarbonisierung mit der Förderung externer Projekte für messbare Wirkung verbindet. Ein zentraler Baustein des Programms sind Klimaschutz-Partnerschaften, wie die 2025 initiierte Partnerschaft mit UNICEF. Ziel ist es, über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg rund 860.000 Kindern Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Ausrichtung auf Transformationsfelder - Wandel gestalten

DEKRA richtet seine Strategie und Aktivitäten für die kommenden fünf Jahre konsequent auf die großen Transformationsfelder unserer Zeit aus: Mobilität, Digital Trust und Nachhaltigkeit. "Neue Formen der Mobilität, sich immer schneller verändernde digitale Technologien und die Herausforderungen rund um die Energiewende prägen die Welt, in der wir leben", sagt Stan Zurkiewicz. "In diesen relevanten Märkten werden wir eine führende Position einnehmen, um den Wandel mitzugestalten."

DEKRA Finanzbericht 2025

Über DEKRA

Seit mehr als 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Im Jahr 2025 hat DEKRA einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 48.000 Mitarbeitende sind in etwa 60 Ländern auf fünf Kontinenten mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen im Einsatz. DEKRA gehört mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zum besten 1% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit.