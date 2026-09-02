Fürstentum Liechtenstein

Wirtschaftsförderung: Regierung beschliesst Einführung des "KMU-Potenzialschecks" zur Stärkung von Unternehmen und Fachkräften

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 1. September 2026, den KMU-Potenzialscheck genehmigt. Mit diesem neuen Förderinstrument werden Unternehmen dabei unterstützt, ihre internen Entwicklungsmöglichkeiten gezielt zu erkennen und besser auszuschöpfen.

Der Potenzialscheck wurde vom Amt für Volkswirtschaft in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Liechtenstein entwickelt und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Personal- und Organisationsstrukturen weiterentwickeln möchten. Ziel ist es, vorhandene Kompetenzen sichtbar zu machen, Entwicklungspotenziale zu identifizieren und konkrete Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einzuleiten.

Mit dem Potenzialscheck leistet das Land Liechtenstein einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Durch die gezielte Weiterentwicklung bestehender Mitarbeitenden können Unternehmen dem Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken und langfristig wettbewerbsfähig bleiben.

Mit der Genehmigung des Potenzialschecks startet dieser in die Umsetzung und kann ab 2. September 2026 bezogen werden. Informationen zum Antragsprozess sind auf der Website der Liechtensteinischen Landesverwaltung ersichtlich (avw.llv.li).

Für weitere Informationen und Auskünfte steht das Amt für Volkswirtschaft gerne zur Verfügung (Kontaktdaten: foerderinstrumente@llv.li).