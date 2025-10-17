FABS Foundation

Channel Aid bringt Musik & Engagement ins Netz!

Rea Garvey und Montez im Live-Stream auf YouTube und TikTok

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Musik mit Haltung, Emotion und Herz: Channel Aid bringt in diesem Jahr zwei seiner Benefizshows nicht nur live auf die Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, sondern direkt zu den Fans weltweit. Show 1 mit Rea Garvey Orchestrated (21. Oktober) und Show 3 mit Montez Orchestrated (23. Oktober) werden kostenlos auf den offiziellen Channel Aid Kanälen auf YouTube und TikTok live übertragen. Alle Einnahmen der Live-Übertragung fließen in die Spendengelder zu Gunsten der help alliance.

Damit setzt Channel Aid seine Mission fort, Musik, Kultur und soziales Engagement für alle zugänglich zu machen, unabhängig von Ort und Ticket.

"Wir wollen Menschen bewegen, mit Musik und einer Botschaft, die verbindet. Durch die Livestreams können Fans auf der ganzen Welt dabei sein und gleichzeitig Gutes tun", erklärt Channel Aid.

Show 1 - Rea Garvey Orchestrated

Am 21. Oktober 2025 eröffnet Rea Garvey im Deutschen Schauspielhaus die Channel Aid Konzertreihe. Gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester und dem Chor Hamburg Voices präsentiert er seine größten Hits in neuen, emotionalen Arrangements. Das Konzert wird live auf den Channel Aid Plattformen auf YouTube und TikTok gestreamt und ermöglicht so Musikgenuss für alle - weltweit und kostenlos.

Show 3 - Montez Orchestrated

Am 23. Oktober 2025 feiert Montez den Abschluss bei Channel Aid. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und gefühlvollen Texten begeistert er Fans seit Jahren. Nun erstmals in einem orchestralen Gewand gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester. Auch diese Show wird exklusiv auf den offiziellen Channel Aid Kanälen auf YouTube und TikTok live gestreamt.

Jetzt letzte Tickets sichern - Eventim Lucky Dip Aktion

Für alle, die live im Deutschen Schauspielhaus dabei sein möchten, gibt es jetzt noch eine besondere Aktion: Die letzten 50 Tickets sind ab sofort bei Eventim zum Lucky Dip Preis von nur 99 Euro erhältlich - First Come, First Serve!

Diese einmalige Chance bietet Fans die Möglichkeit, Teil eines unvergesslichen Charity-Events zu werden und gleichzeitig Gutes zu tun. Tickets unter: www.eventim.de

Musik für den guten Zweck - weltweit erlebbar

Die Livestreams beider Shows bieten nicht nur hochkarätige Musik, sondern auch die Möglichkeit, unmittelbar etwas zu bewirken. Während der Übertragungen können Zuschauerinnen und Zuschauer direkt spenden - jeder Klick zählt.

Der Erlös kommt wie gewohnt der help alliance der Lufthansa Group sowie dem Hamburger Inklusionsprojekt "Chance to Dance" zugute. Die help alliance fördert weltweit Bildungs- und Ausbildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das Projekt Chance to Dance ermöglicht Menschen mit Handicap soziale Teilhabe durch Tanz und wurde kürzlich in Hamburg mit einem Sozialpreis ausgezeichnet.

Danke an die Channel Aid Partner:

Ein großes Dankeschön gilt den Partnern von Channel Aid: Lufthansa, Mastercard, Carlsberg Deutschland, Vodafone, Eventim, Melitta, SIGNAL IDUNA Gruppe und viele mehr, die dieses Event möglich machen.

Über Channel Aid:

Channel Aid - live in Concert ist eine erfolgreiche Charity-Konzertreihe, die Musik, Kultur und soziales Engagement miteinander verbindet. Die Events werden weltweit gestreamt und generieren durch Views, Spenden und Partnerschaften Mittel für ausgewählte Hilfsprojekte.