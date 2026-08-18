Fürstentum Liechtenstein

Regierung zu Besuch bei der Hilti AG

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Vaduz (ots)

Die Regierung hat am Dienstag, 18. August 2026, die Hilti AG in Schaan besucht. Zur Delegation gehörten Regierungschefin Brigitte Haas, Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni, die Regierungsräte Daniel Oehry, Hubert Büchel und Emanuel Schädler sowie Regierungssekretär Michael Hasler.

Empfangen wurden die Regierungsmitglieder von Trustee Klaus Risch, Verwaltungsratspräsident Christoph Loos, CEO Jahangir Doongaji und Konzernleitungsmitglied Felix Hess. Im Rahmen einer Campus- und Werksführung erhielten die Regierungsmitglieder einen Eindruck von den Tätigkeiten und der Innovationskraft des Unternehmens. Anschliessend präsentierte Jahangir Doongaji die Aktivitäten sowie die Organisation der Hilti Gruppe. Felix Hess informierte über die aktuelle Geschäftssituation und gab einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des Unternehmens.

Im abschliessenden Austausch wurden aktuelle wirtschafts- und standortpolitische Themen sowie die Herausforderungen und Chancen des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein diskutiert. Dabei wurde die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen und zukunftsgerichteter Investitionen für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben.