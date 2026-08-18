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Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung in die Übertrittskommission

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 18. August 2026, die Übertrittskommission für die Schuljahre 2026/27 bis 2029/30 neu bestellt.

Den Vorsitz übernimmt Marcel Gübeli vom Schulamt. Weitere Mitglieder der Kommission sind: David Büchel, Sekundarschule Triesen, Sandro Büchel, Sekundarschule Vaduz, Philipp Dünser, Primarschule Schaan, Roland Hilti, Liechtensteinisches Gymnasium, Yavuz Kaya vom Schulamt, Lukas Laternser, Primarschule Balzers und Daniel Ritter vom Schulamt. Der schulpsychologische Dienst kann beratend beigezogen werden.

Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern der Übertrittskommission für ihre Bereitschaft, in den Schuljahren 2026/27 bis 2029/30 mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Michael Ospelt, Generalsekretär
T +423 236 61 94
Michael.Ospelt@regierung.li

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