CGM von SiBionics erfüllt die speziellen iCGM-Kontrollkriterien mit Fokus auf Diabetes-Lösungen bei der EASD 2025

Auf der 61. Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Diabetologie (EASD) in Wien erhielt die integrierte „CGM + CKM"-Diabetes-Management-Lösung von SiBionics starke Anerkennung von führenden Forschenden weltweit. Das Symposium des Unternehmens, das unter dem Motto „CGM + CKM für ein besseres Diabetesmanagement" stand, brachte internationale Experten zusammen, um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem innovativen Ansatz von SiBionics zu teilen, was zu lebhaften Diskussionen und breiter Unterstützung für dessen Potenzial zur Umgestaltung der Diabetesversorgung führte.

Die Konferenz hatte die Ehre, Prof. Linong Ji vom Peking University People's Hospital und Prof. Stefano Genovese aus Italien als Co-Vorsitzende begrüßen zu dürfen. Außerdem wurden Prof. Andrej Janež (Slowenien), Prof. Nina Jendrike (Deutschland) und Dr. Yifei Mo (China) als Referenten eingeladen, die den anwesenden Wissenschaftlern die neuesten Forschungsergebnisse mitteilten.

Auf der Ausstellungsfläche standen die Geräte der nächsten Generation von SiBionics – das GS3-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM) sowie das KS3-Gerät zur kontinuierlichen Ketonüberwachung (CKM) – im Fokus und zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Besucher zeigten großes Interesse an den technischen Stärken sowie der klinischen Relevanz der Produkte und führten einen regen Dialog mit dem SiBionics-Team über deren Vorteile in der realen Diabetesbehandlung.

Eine Machbarkeitsstudie hat bestätigt, dass das GS3-System bei mehreren wichtigen Leistungsindikatoren die iCGM-Standards erfüllt und sogar übertroffen hat. Es wurde für seine hohe Genauigkeit und klinische Zuverlässigkeit anerkannt. Insbesondere im hypoglykämischen Bereich zeigte das GS3-System außergewöhnliche Leistungen, die die iCGM-Anforderungen übertrafen und seinen Wert für die klinische Entscheidungsfindung sowie das Selbstmanagement der Patienten untermauerten.

Als aufstrebender Marktführer im Bereich der kontinuierlichen Überwachungstechnologien – und derzeit das einzige Unternehmen weltweit, das CKM vermarktet – hat SiBionics seine starken F&E-Fähigkeiten sowie seine bahnbrechende Vision unter Beweis gestellt. Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen sein CXM-Portfolio weiter ausbauen, Innovationen vorantreiben und präzise, hochwertige Lösungen liefern, um die Ergebnisse für Menschen mit Diabetes weltweit zu verbessern.

Informationen zu SIBIONICS

SIBIONICS wurde 2015 gegründet und ist ein führendes Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Shenzhen und Irvine. Das Unternehmen ist auf Innovationen im Bereich Biosensoren spezialisiert und integriert kontinuierliche Überwachungstechnologie, intelligente Algorithmen sowie benutzerfreundliche Software, um das Gesundheitsmanagement zu verbessern. Mit über 500 Beschäftigten – 25 % davon in der Forschung und Entwicklung – engagiert sich SIBIONICS für eine personalisierte, datengesteuerte Versorgung.

