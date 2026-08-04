Fürstentum Liechtenstein

Konsultationsfrist für den Entwurf des agrarpolitischen Berichts 2026 wird verlängert

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 7. Juli 2026 den Entwurf des agrarpolitischen Berichts 2026 zur Kenntnis genommen und zur öffentlichen Konsultation freigegeben. Darüber wurde mit Medienmitteilung vom 8. Juli 2026 informiert. Die ursprünglich bis zum 28. August 2026 angesetzte Konsultationsfrist wird aufgrund eines Antrags auf Fristerstreckung bis zum 30. September 2026 verlängert.

Mit der Fristverlängerung soll allen betroffenen Kreisen ausreichend Zeit eingeräumt werden, sich vertieft mit den Inhalten des Berichts auseinanderzusetzen und eine fundierte Stellungnahme einzureichen.

Der Entwurf des agrarpolitischen Berichts 2026 ist auf www.regierung.li in der Rubrik "Publikationen" veröffentlicht.