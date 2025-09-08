DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Dreame präsentiert die Zukunft der Haushaltsreinigung mit der nächsten Generation smarter Saugroboter

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Dreamepräsentiert die Zukunft der Haushaltsreinigung mit der nächsten Generation smarter SaugroboterVon Frischwasser-Wischsystemen bis zum bionischen Arm: Die Aqua Series, Matrix10 Ultra & Cyber10 Ultra definieren die Zukunft der Haushaltsreinigung neu

Berlin, 8. August 2025 - Klassisches Putzen war gestern, smartes Putzen ist die Zukunft: Dreame Technology stellt vier neue Produkte vor, die den Haushalt auf ein neues Level heben. Mit der brandneuen Aqua Series - bestehend aus dem Aqua10 Ultra Roller Complete und dem Aqua10 Ultra Track Complete - feiert Dreame die Premiere seiner Fresh Water Technology für kompromisslos hygienische Böden. Ergänzt wird die Serie durch den Matrix10 Ultra, einen Allrounder für Vielseitigkeit und Flexibilität dank der branchenweit ersten Multi-Mop Switching Dock, sowie den Cyber10 Ultra, den weltweit ersten High-End-Saugroboter mit bionischem Arm.

Die Aqua Series: Frischwasser-Wischen für makellos saubere Böden!

Die neue Aqua Series setzt auf ein Rollwischsystem mit Echtzeit-Frischwasserreinigung - so bleibt der Wischmopp während des Putzens stets sauber. Aufbauend auf dem Erfolg der X-Serie entwickelt sich Dreame mit jeder Generation weiter und bietet noch intelligentere, effizientere und hygienischere Bodenpflege für Haushalte weltweit.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

l AquaRoll(TM) Roller Mop - Immer frisch, immer sauber: Rotiert mit 100 U/min, verfügt über 12 Sprühdüsen und präzise Druckkontrolle, reinigt sich selbst mit Frischwasser und trennt Schmutzwasser, um Rückverschmutzungen zu vermeiden.

l FluffRoll(TM)-Technologie - Tiefer, sanfter, gründlicher: Gegenläufige Rotation mit 1.000 U/min, flexible Mikrofasern für mehr Flexibilität und bessere Schmutzaufnahme - ideal für Fugen und hartnäckige Flecken.

l AutoSeal(TM) Teppichschutz: Intelligente Abdeckung schließt sich automatisch über der Walze, sobald Teppiche erkannt werden - für nahtloses Wechseln zwischen Nass- und Trockenreinigung.

l ThermoHub(TM) 100°C Selbstreinigung: Nach dem Einsatz reinigt sich die Walze mit 100°C heißem Wasser - Fett und Schmutz lösen sich, Bakterien und Gerüche werden entfernt. So bleibt die Walze frisch und einsatzbereit, ganz ohne Handarbeit.Weitere Informationen zum Aqua10 Ultra Roller Complete finden Sie hier.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Der Aqua10 Ultra Track Complete bietet kontinuierliches Heißwasser-Wischen mit flexibler Lösungsauswahl und effizienter Hindernisnavigation.

l TrackSync(TM) Heißwasser-Wischen: Erstes Dreame-Frischwassersystem mit kontinuierlicher Reinigung bei bis zu 45°C*, hält Böden frei von Rückständen und sorgt für hygienische Reinigung in jedem Durchgang.

Gemeinsame Features der Aqua-Serie

l ProLeap(TM) System mit einziehbaren Roboterbeinen: Überwindet Schwellen, Teppiche und unebenes Terrain bis 8 cm*, die Track-Version bis 6 cm*.

l AstroVision(TM) Hinderniserkennung mit NVIDIA-Power: Duale HD-AI-Kameras erkennen über 240 Hindernisse millimetergenau.

l VersaLift(TM) Navigation: LIDAR-Modul fährt aus und ein - für präzises Scannen und müheloses Reinigen unter Möbeln.

l Bis zu 30.000 Pa Saugleistung:* Entfernt Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig auf allen Böden.

l HyperStream(TM) DuoBrush: Doppelbürsten-System für starke Reinigung ohne Verheddern.

l Triple-Wheel AgiLift(TM) Fahrwerk: Überwindet Hindernisse bis 30 mm*.

l Pet Care 4.0: Erkennt Tierzonen, vermeidet Haustiere in Echtzeit, passt Saugleistung an und ermöglicht Live-Video mit Zwei-Wege-Audio.

l Matter-Protokoll: Für nahtlose Smart-Home-Integration.

Dreame Matrix10 Ultra: Wechseln. Reinigen. Wiederholen.

Der Matrix10 Ultra bringt mit seiner Multi-Mop Switching Dock und einem Drei-Lösungs-Behälter eine völlig neue Dimension der Reinigung. Automatisches Mopwechseln für unterschiedliche Räume - von Küche bis Badezimmer - sorgt für maßgeschneiderte Sauberkeit bei minimalem Wartungsaufwand.

l Multi-Mop Switching Dock & Drei-Lösungs-Behälter: Automatischer Wechsel zwischen Nylon-Scheuerpads (Küche), Schwamm-Wischpads (Bad) und Thermopads (Wohnräume). Reinigungslösungen für Tiergeruch, Holzpflege und allgemeine Bodenreinigung.

l HyperStream(TM) DuoBrush, ProLeap(TM) System, VersaLift(TM) Navigation und 30.000 Pa Saugleistung: Für effiziente, geräuscharme Reinigung mit TÜV-Zertifizierung.

l Dual Omni-Scrub Wischen & ThermoHub(TM) Selbstreinigung bei 100°C: Für hygienisch saubere Pads.

l Intelligente Haustierpflege & App-Steuerung: Mit Live-Video und Zwei-Wege-Kommunikation.

Dreame Cyber10 Ultra: Die Zukunft zum Greifen nah

Der Cyber10 Ultra ist der weltweit erste Saugroboter mit einem bionischen Roboterarm. Dank CyberDex(TM) Bionic Ecosystem kombiniert er Reinigung und Objektmanipulation - von engen Spalten bis zum Aufräumen verstreuter Gegenstände.

l CyberDex(TM) Bionic Ecosystem: Hyper-Flex-Arm mit vier Gelenken und fünf Freiheitsgraden, hebt bis 500 g* und reicht bis 33 cm*. Bewegt Objekte intelligent, ordnet sie und erweitert die Reinigung von 2D auf 3D.

l Autonome Werkzeugnutzung: Greift eigenständig auf spezielle Aufsätze zurück, um enge Stellen wie Möbelspalten zu reinigen.

l AI-gestützter Haushaltshelfer: Mit 360°-Live-Video, Zwei-Wege-Audio, Pet Care 4.0 und Matter-Protokoll.

l TriSight(TM) Dynamic System & OmniArm(TM) Vision: 3D-Scans, Infrarot- und RGB-Kameras sowie Laser-ToF-Sensoren für präzise Hinderniserkennung.

l ProLeap(TM), Dual-Solutions, ThermoHub(TM) 100°C Selbstreinigung & All-in-One PowerDock(TM) 4.0: Für effiziente Wartungsfreiheit.

l 165 U/min Dual Omni-Scrub Wischen: Für gleichmäßige, gründliche Reinigung.

Verfügbarkeit & Preise

l Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete (weiß) ab 8. September 2025, Schwarz folgt später. Preis: 1.499 EUR, mit 200 EUR Rabatt in den ersten zwei Wochen.

(weiß) ab 8. September 2025, Schwarz folgt später. Preis: 1.499 EUR, mit 200 EUR Rabatt in den ersten zwei Wochen. l Dreame Aqua10 Ultra Track Complete (weiß & schwarz) ab 8. September 2025, Preis: 1.499 EUR.

(weiß & schwarz) ab 8. September 2025, Preis: 1.499 EUR. l Dreame Matrix10 Ultra (weiß & schwarz) ab 24. September 2025, Preis: 1.599 EUR, mit 200 EUR Rabatt in der ersten Woche.

l Dreame Cyber10 Ultra: Markteinführung Anfang 2026.

Hinweise:

*6 cm: 6 cm bezieht sich auf die Höhe einer zweistufigen Stufe, bei der die obere Fläche der unteren Stufe breiter als 4 cm ist. Bei einer einstufigen Stufe beträgt die maximale Höhe 4,2 cm. Basierend auf internen Labordaten.

*Weltweit erste Roboterbeine mit Einziehmechanismus: Von Frost & Sullivan bestätigt auf Basis globaler Marktforschung zu Saugrobotern. Die einziehbaren Roboterbeine bestehen aus einem Doppelgelenk-Schwenkarm-System, das die koordinierte Bewegung von Oberschenkel und Unterschenkel nachahmt und so das Überwinden von Hindernissen ermöglicht. Untersuchung abgeschlossen im Dezember 2024.

*45 °C: Die Wassertemperatur am Wasserauslass des Roboters liegt nach 4 Minuten Reinigung konstant zwischen 35-45 °C, mit einem Spitzenwert von 45 °C (die 45 °C beziehen sich nicht auf die Mopptemperatur). Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Leistung kann abweichen. 3-mal höher: Im Vergleich zu älteren vibrierenden Wischmodellen.

*30 mm: Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Leistung kann abweichen. Hinweis: Bei Teppichen über 15 mm empfiehlt es sich, den Roboter in der App so einzustellen, dass diese vermieden werden, um ein Durchnässen zu verhindern.

*6 m: Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Leistung kann abweichen.

*40 °C: Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Leistung kann abweichen.

*165 U/min: Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Leistung kann abweichen.

*8 cm: 8 cm bezieht sich auf die Höhe einer zweistufigen Stufe, bei der die obere Fläche der unteren Stufe breiter als 12 cm ist. Bei einer einstufigen Stufe beträgt die maximale Höhe 4,2 cm. Basierend auf internen Labordaten.

*Standardmäßig Hürdenmodus: Das Überwinden von Hindernissen erfolgt standardmäßig im "Hürdenmodus". Über die Reinigungs-App kann auf synchronisiertes Überqueren umgestellt werden.

*30.000 Pa: Basierend auf Tests in den internen Laboren. Tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung variieren.

*100 °C: Temperaturen über dem PTC-System der Reinigungsstation können nach Erhitzen bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) bis zu 100 °C erreichen. Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Werte können abweichen.

*33 cm, 500 g: Basierend auf internen Labortests. Tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung variieren.

*240+: Basierend auf internen Labortests. Tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung variieren.

*8 cm, 5 cm: 8 cm bezieht sich auf die Höhe einer zweistufigen Stufe, bei der die obere Fläche der unteren Stufe breiter als 3 cm ist. Bei einer einstufigen Stufe beträgt die maximale Höhe 5 cm. Basierend auf internen Labordaten.

*Dreamehome App: Das Überwinden von Hindernissen erfolgt standardmäßig im Hürdenmodus. Über die Dreamehome App kann auf synchronisiertes Überqueren umgestellt werden.

*100 °C (erneut): Temperaturen über dem PTC-System der Reinigungsstation können nach Erhitzen bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) bis zu 100 °C erreichen. Basierend auf internen Labordaten. Tatsächliche Werte können abweichen.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/