Fürstentum Liechtenstein

Hallenbad Schulzentrum Unterland, Eschen - Wiederinbetriebnahme

Vaduz (ots)

Die Lüftungsanlage des Hallenbads beim Schulzentrum Unterland (SZU) in Eschen konnte provisorisch repariert werden. Das Hallenbad nimmt den regulären Betrieb am 3. August 2026 wieder auf und steht den Besucherinnen und Besuchern sowie dem Schulbetrieb erneut uneingeschränkt zur Verfügung.

Aufgrund der langen Lieferfristen seitens des Herstellers für die erforderlichen Ersatzteile wird das Hallenbad voraussichtlich im Herbst nochmals für etwa eine Woche geschlossen werden müssen. Über den genauen Zeitpunkt und die Dauer der Schliessung wird die Öffentlichkeit rechtzeitig informiert.