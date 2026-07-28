Fürstentum Liechtenstein

Nachfolgelösung in der pädiatrischen Versorgung für Dr. René Kindli gefunden

Vaduz (ots)

Per 1. August 2026 wird Dipl. med. Nikola Bobot seine Tätigkeit am Praxisstandort von Dr. René Kindli in Mauren zunächst mit einem Pensum von 20 Prozent aufnehmen. Bis Ende Jahr wird das Pensum auf 100 Prozent erhöht. Für die Familien und Patientinnen und Patienten ist damit ein nahtloser Übergang gewährleistet.

René Kindli wird seine kinderärztliche Praxis am gleichen Standort bis Ende des Jahres im bisherigen Umfang weiterführen und so gemeinsam mit Nikola Bobot eine sorgfältige Übergabe der Betreuung sicherstellen. Ab 1. Januar 2027 wird Nikola Bobot die Praxis im Vollzeitpensum führen. René Kindli wird anschliessend seine berufliche Tätigkeit reduzieren und sich weiterhin in einzelnen Schwerpunktthemen einsetzen.

Nikola Bobot bringt umfassende Erfahrung aus der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendmedizin mit. Seine fachärztliche Weiterbildung absolvierte er an renommierten Kinderkliniken in Baden und St. Gallen. Heute ist er als Praxispädiater in Buchs SG tätig, wirkt als Belegarzt am Spital Grabs und ist leitender Arzt an der Hochgebirgsklinik Davos.

Das Ministerium für Gesellschaft und Justiz arbeitete bereits seit Längerem mit der Liechtensteinischen Ärztekammer, dem Liechtensteinischen Krankenkassenverband (LKV) sowie dem Liechtensteinischen Landesspital an einer Lösung für die pädiatrische Versorgung der Bevölkerung. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde unter anderem auch der Aufbau einer pädiatrischen Sprechstunde am Landesspital als mögliche Ergänzung zur ambulanten Versorgung geprüft.

Mit der erfolgreichen Besetzung der OKP-Bedarfsstelle konnte nun eine tragfähige Nachfolgelösung gefunden werden. Gleichzeitig wurde mit der Ärztekammer und dem LKV vereinbart, bis 2028 zwei weitere OKP-Bedarfsstellen im Bereich der Pädiatrie nachzubesetzen. Dadurch soll die ambulante kinderärztliche Versorgung im Inland nachhaltig gestärkt und die medizinische Versorgung der Bevölkerung langfristig gesichert werden.