Lohnunternehmer Schweiz offiziell als Weiterbildungsinstitution für Fachbewilligungen Pflanzenschutzmittel anerkannt

Zollikofen, 23. Februar 2026

Der Verband Lohnunternehmer Schweiz ist vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) als Weiterbildungsinstitution für Fachbewilligungen zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln anerkannt worden.

Die Organisation ist im Register der Fachbewilligungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (FaBe‑PSM‑Register) des Bundes aktiv geschaltet und damit berechtigt, anerkannte Weiterbildungen für die Verlängerung der Fachbewilligung anzubieten.

«Mit der Anerkennung als Weiterbildungsinstitution können wir unsere Mitglieder noch gezielter beim sicheren und umweltgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unterstützen und die Rolle der Lohnunternehmer in der Schweizer Landwirtschaft weiter stärken», sagt Präsidentin Ständerätin Johanna Gapany.

Die Anerkennung basiert auf der bundesrechtlichen Richtlinie «Anerkennungsprozess und Qualitätssicherung für Prüfungsstellen und Weiterbildungsinstitutionen Fachbewilligungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln» und bestätigt, dass der Verband sämtliche Anforderungen an Qualität, Unabhängigkeit und Transparenz erfüllt.

Dazu zählen unter anderem ein

strukturiertes Bildungskonzept,

qualifizierte Kursleitende,

eine konsequente Qualitätssicherung sowie

die Erfassung der Kurse und Weiterbildungsstunden im Register der Fachbewilligungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (FaBe‑PSM‑Register).

Für Lohnunternehmerinnen und Lohnunternehmer bedeutet dies, dass sie die obligatorischen Weiterbildungsstunden für die Verlängerung ihrer Fachbewilligung künftig direkt bei uns absolvieren können. Die Weiterbildungsangebote des Verbandes sind praxisorientiert ausgestaltet, fokussieren auf einen sicheren, effizienten und umweltgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und tragen damit zur Professionalisierung der gesamten Branche bei. Sie sind auf die Bedürfnisse der Lohnunternehmer und ihre Mitarbeitenden fokussiert. Die Kurse stehen auch Bäuerinnen und Bauern offen.

Die Geschäftsstelle des Registers der Fachbewilligungen für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Geschäftsstelle FaBe PSM) hat den Verband im Rahmen der Aktivierung im Register über die damit verbundenen Pflichten informiert, namentlich die Einhaltung der Richtlinien des Bundesamts für Umwelt (BAFU), die korrekte Nutzung des Registers sowie die laufende Aktualisierung der Kursangebote. Lohnunternehmer Schweiz wird diese Verantwortung nutzen, um das bestehende Engagement im Bereich Pflanzenschutz – insbesondere das bereits etablierte Zertifikat Pflanzenschutz* – konsequent weiterzuentwickeln.

*Das Zertifikat Pflanzenschutz des Verbandes Lohnunternehmer Schweiz ist ein freiwilliges Gütesiegel für Lohnbetriebe, die ihre besondere Professionalität im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nachweisen wollen.

Mit dem verbandseigenen Zertifikat Pflanzenschutz bietet Lohnunternehmer Schweiz seinen Mitgliedsbetrieben seit 2022 ein eigenes Qualitätslabel an. In einer mehrstündigen betriebsbezogenen Prüfung werden unter anderem Lagerung der Pflanzenschutzmittel, Anwenderschutz, Waschplatz, Technik der Pflanzenschutzspritze sowie die betrieblichen Abläufe systematisch kontrolliert. Nur Betriebe, die alle Kriterien erfüllen, erhalten das Zertifikat und machen damit sichtbar, dass sie beim Pflanzenschutz über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen und als Vorbilder für einen sorgfältigen und umweltgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auftreten.

Für Rückfragen:

Verband Lohnunternehmer Schweiz Kirsten Müller Geschäftsleitung Rütti 15, 3052 Zollikofen Telefon +41 56 450 99 90 E‑Mail office@agro-lohnunternehmer.ch