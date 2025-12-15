Oehler Web

Reifen & Schneeketten: Grip ist bares Geld

Wer mit dem Auto in die Skiferien fährt, weiss: Ohne sichere Bereifung geht nichts. Doch Winterreifen und Schneeketten sind nicht nur ein technisches Muss – sie beeinflussen auch den Wert des Fahrzeugs, besonders wenn ein Autoankauf oder ein geplanter Verkauf über einen Autohändler bevorsteht. Gute Vorbereitung kann sich daher direkt in barer Münze auszahlen.

Winterreifen: Profil prüfen – Wert steigern

Reiden, Schweiz - Dezember 2025: Für winterliche Strassen gelten klare Empfehlungen: Das Profil der Winterreifen sollte mindestens 4 mm, besser noch mehr betragen. Ein tiefes Profil sorgt für deutlich besseren Grip, kürzere Bremswege und ein insgesamt sichereres Fahrgefühl.

Beim Auto Ankauf schauen Käufer sehr genau hin: Mit abgefahrenen Reifen sinkt der Preis spürbar. Gute Pneus dagegen werten den Wagen sichtbar auf.

Reifenalter im Blick: DOT ist entscheidend

Neben dem Profil beurteilen Fachleute und Kaufinteressenten auch das Reifenalter. Die DOT-Nummer gibt Auskunft darüber, wie alt ein Reifen ist. Sehr alte Winterreifen – selbst wenn sie noch genug Profil haben – wirken bei Käufern abschreckend, da das Gummi mit der Zeit verhärtet und an Grip verliert. Für den Autoankauf Schweiz kann ein frischer Reifensatz also ein echtes Plus sein.

Schneeketten: Pflicht im Gebirge – Vorteil beim Verkauf

In vielen Bergregionen, insbesondere auf Pässen und steilen Zufahrten, sind Schneeketten nicht nur hilfreich, sondern teilweise vorgeschrieben. Wer eine komplette Schneekettengarnitur griffbereit im Fahrzeug hat, zeigt Umsicht und Pflegebewusstsein.

Beim Verkauf Ihres Autos hinterlässt dies einen professionellen Eindruck – etwas, das ein Autohändler wie auch private Käufer klar honorieren.

Warum sich gute Winterausrüstung beim Autoverkauf lohnt

Ein Fahrzeug mit guten Winterreifen, jungem DOT-Datum und kompletter Kettengarnitur vermittelt Sicherheit, Zuverlässigkeit und Touren-Tauglichkeit. Genau diese Punkte erhöhen das Vertrauen potenzieller Käufer. Wer also sein Auto verkaufen möchte – besonders im Rahmen eines Autoankauf – profitiert unmittelbar: Verbesserte Ausstattung führt zu besseren Angeboten.

Grip ist bares Geld. Gute Reifen und gepflegte Schneeketten sind nicht nur sicherheitsrelevant, sondern zählen zu den wertsteigernden Faktoren, wenn es um den Autoankauf oder die Weitergabe an einen Autohändler geht. Investitionen in die Winterausrüstung zahlen sich also doppelt aus – auf der Strasse und beim Verkauf.

