Fürstentum Liechtenstein

Eröffnung Bregenzer Festspiele: Austausch unter Nachbarn im Rahmen des kulturellen Höhepunkts

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Vaduz (ots)

Regierungsrat Hubert nahm am Mittwoch, 22. Juli 2026, in Begleitung seiner Partnerin an der offiziellen Eröffnung der Bregenzer Festspiele teil. "Die Bregenzer Festspiele sind Jahr für Jahr ein kultureller Höhepunkt und bieten die Gelegenheit, die engen freund- und partnerschaftlichen Beziehungen mit unserem Nachbarn Österreich zu pflegen und zu festigen", sagte Regierungsrat Hubert Büchel.

Vor diesem Hintergrund nahm Regierungsrat Hubert Büchel den Aufenthalt in Bregenz als Gelegenheit, verschiedene Gespräche zu führen, darunter mit Bundespräsident Alexander van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Norbert Totschnig, Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs und Magnus Brunner, EU-Kommissar für Inneres und Migration aus. Zudem tauschte sich Regierungsrat Hubert Büchel mit Landeshauptmann Markus Wallner und Bischof Benno Elbs aus, der seit 2013 Bischof von Feldkirch und seit 2023 Apostolischer Administrator des Erzbistums Vaduz ist.

"Mit Vorarlberg verbindet Liechtenstein ein enger und freundschaftlicher Austausch. Wir nutzen deshalb die Zeit, um gemeinsame Themen und Herausforderungen der Grenzregion zu besprechen", sagte Hubert Büchel.