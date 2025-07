Flyerline Schweiz AG

Flyerline.ch und be.print starten Kooperation

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Flyerline.ch und be.print starten Kooperation

Druckereikunden von Flyerline.ch eröffnet sich jetzt eine ganz neue Möglichkeit, um ihr Geschäft mit Unternehmen auszubauen. Die nahtlose Integration von be.print und Flyerline.ch ermöglicht den schnellen Einstieg in modernes Web-to-Print - ohne Lizenzkosten, mit leistungsstarker Technologie und flexiblen Produktionsoptionen, ob vollautomatisiert über Flyerline oder mit eigenen Produkten.

Flyerline-Produkte einfach in Firmenkundenportalen anbieten

Als führende Online-Druckerei in der Schweiz bietet Flyerline.ch ein enorm breites Sortiment, auf das auch andere Druckereien gerne zurückgreifen, um ihre Produktpalette zu ergänzen oder Artikel anzubieten, die sie selbst nicht wirtschaftlich produzieren können. Durch die Integration mit be.print stehen alle Flyerline-Produkte direkt in be.print-Bestellportalen bereit.

be.print ermöglicht es Druckereien, eigene individuell gebrandete Portale für ihre Firmenkunden einzurichten. Die Mitarbeiter der Unternehmen können dort Drucksachen aller Art, Marketingmaterialien, Werbeartikel oder Mailings einfach online anpassen und bestellen.

Automatisierte Bestellabwicklung - keine Transaktionsgebühr

Die Bestellungen werden automatisch per Schnittstelle an Flyerline.ch übermittelt, das im Hintergrund Produktion, Logistik und den neutralen Versand in der Schweiz übernimmt. Ein weiterer Vorteil: Bei Bestellungen über Flyerline entfallen auch die sonst üblichen 2,9% Transaktionsgebühr für die Nutzung von be.print!

Eigenproduktion stärken, Sichtbarkeit beim Kunden erhöhen

Zusätzlich können Druckereien auch beliebige andere Produkte in ihren be.print-Portalen anbieten, ob selbst produziert oder von Drittanbietern. Egal wie die Produktion gestaltet ist, die Druckerei präsentiert sich gegenüber ihren Kunden immer unter ihrem eigenen Namen. So profitiert sie gleich dreifach: Mehr Umsatz mit Unternehmenskunden, Stärkung der eigenen Marke und eine flexible Produktion mit optimierten Margen.

Sichere Cloudlösung ohne Lizenzkosten

Flyerline-Kunden geniessen alle Vorteile der bewährten Web-to-Print-Lösungen von be.print und der neuen Integration:

Keine Lizenzgebühr, keine aufwändige IT

Sichere Cloudlösung

Automatisch in Flyerline integriert

Komplettes Flyerline-Sortiment und eigene Produkte

Im Markt bewährte be.print-Technologie

Einfach starten, rundum betreut durch das be.print-Team

Der Einstieg bei be.print ist denkbar unkompliziert: Flyerline-Kunden erhalten einfach ihre Zugangsdaten und sind damit sofort startklar. Wie bei be.print gewohnt, fallen keine Lizenzkosten an. Auch aufwändige IT-Arbeiten sind nicht erforderlich. Das be.print-Team kümmert sich vollständig um den technischen Betrieb, um Hosting, Updates, Wartung und Support. Risikofreier kann man nicht ins Firmenkundengeschäft einsteigen.

Leistungsstarke Lösung für hohe Anforderungen

Mit be.print erhalten Druckereien eine Web-to-Print-Lösung, mit der sie alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen im B2B-Geschäft perfekt erfüllen. Das reicht von der einfachen Integration in SAP- und ERP-Systeme, über die CI-konforme Personalisierung bis hin zur Einrichtung individueller Freigabeprozesse, Lagerverwaltung und vielem mehr. Das Ziel: Ein optimierter Beschaffungsprozess, von dem Drucker und Unternehmen gleichermassen profitieren.

„Ob Druckerei oder Agentur: Mit dieser Kooperation erhalten unsere Kunden ein professionelles Tool, um selbst zum Portalbetreiber zu werden - mit minimalem Aufwand und maximaler Wirkung.“

Steffen Tomasi, CEO Flyerline Schweiz AG

„be.print ist seit über 20 Jahren im Markt aktiv - und damit die perfekte Lösung für Druckereien, die ihre Prozesse digitalisieren möchten. Gemeinsam eröffnen wir ganz neue Vertriebspotenziale für Flyerline-Kunden.“

André Hausmann, Geschäftsführer be.print

Über Flyerline.ch

Die Flyerline Schweiz AG mit Sitz in Altnau am Bodensee wurde 2002 von CEO Steffen Tomasi gegründet und zählt heute zu den technologisch führenden Online-Druckereien der Schweiz. Mit rund 60 Fachspezialisten in Entwicklung, Produktion und Logistik realisiert Flyerline täglich massgeschneiderte Drucklösungen für Unternehmen jeder Grösse - schnell, zuverlässig und nachhaltig.

Über be.print

Mit über 2500 aktiven Portalen gehört be.print zu den führenden deutschen Anbietern von Lösungen für Web-to-Print, Marketingportale und Print Procurement. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt be.print Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Marketing- und Einkaufsprozessen. be.print-Lösungen sind schnell einsatzbereit, konsequent an der Praxis orientiert und lassen sich nahtlos in alle Systeme im Unternehmen integrieren.

Flyerline Schweiz AG | Landstrasse 30 | CH-8595 Altnau | T +41 71 686 84 70