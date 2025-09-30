EVE Energy Co., Ltd

500MWh: EVE Energy und CommVOLT unterzeichnen strategische Vereinbarung zur Förderung der grünen Energiewende in Europa

Vom 23. bis 25. September stellte EVE Energy auf der Solar & Storage Live UK 2025 seine Produkte der Mr.-Flaggschiff-Serie und umfassende Energiespeicherlösungen vor. Während der Veranstaltung unterzeichnete EVE eine strategische Kooperationsvereinbarung über 500 MWh mit dem polnischen Innovator von intelligenten PV-Systemen CommVOLT Sp. z o.o., um gemeinsam die Energiewende in Europa voranzutreiben.

Führende Skalierung demonstriert Stärke bei der Kommerzialisierung von Großbatterien

EVE Energy hat mit seinem umfassenden technischen Fachwissen und seiner herausragenden Fertigungskompetenz Pionierarbeit bei der Entwicklung von Großbatterietechnologien für die Energiespeicherung geleistet und als erstes Unternehmen die 628-Ah-Batterie mit ultrahoher Kapazität auf den Markt gebracht und in Massenproduktion hergestellt. Das 5-MWh-Gleichstromspeichersystem Mr.Giant, das Mr.Big-Zellen mit minimalistischem Design integriert, wurde im September in einem unabhängigen Energiespeicherprojekt auf 400-MWh-Ebene eingesetzt. Die Lieferungen nach Australien und Europa haben begonnen und markieren den Beginn der weltweiten Anwendung der großen Batterien und Systeme von EVE.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien in Europa wird die netzseitige Speicherung ein wichtiger Wachstumsfaktor sein. Die Mr. Big-Zellen von EVE Energy optimieren die Systemintegration erheblich, reduzieren die Wärmeentwicklung und verbessern die Einfachheit, Zuverlässigkeit und Lebenszykluskosten (LCOS) ab der Quelle. Die Ausstellung unterstrich das Engagement von EVE, ausgereifte, innovative Technologien zu liefern, die für die Kunden einen echten Mehrwert schaffen.

500MWh Strategische Zusammenarbeit mit CommVOLT

Auf der Messe, deren Schwerpunkt auf der wachsenden Nachfrage nach kommerziellen und industriellen ESS in Europa lag, unterzeichneten EVE und CommVOLT eine strategische Vereinbarung über 500 MWh. Diese vertiefte Partnerschaft wird nicht nur die Produkte an die Marktbedürfnisse anpassen und die Netzstabilität sowie die Absorption erneuerbarer Energien verbessern, sondern auch Benchmark-Speicherprojekte in Mittel- und Osteuropa etablieren und damit die grüne Energiewende in der Region beschleunigen.

Die Vereinbarung stellt eine weitere groß angelegte Anwendung der innovativen Speichertechnologie von EVE in Europa dar und bestätigt deren Reife und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Es ist ein praktisches Beispiel dafür, dass EVE Energy technologische Errungenschaften mit globalen Partnern teilt, um eine umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben.

Szenarienübergreifende Lösungen für die Energiewende in Europa

EVE Energy präsentierte eine breite Palette von Speicherlösungen, die auf europäische Szenarien zugeschnitten sind, darunter ESS für Versorgungsunternehmen, ESS für Gewerbe und Industrie, ESS für Telekommunikationsunternehmen und ESS für Wohngebäude. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem vielseitigen Produktportfolio und seinen fortschrittlichen Technologieplattformen die unterschiedlichen Bedürfnisse nach Energiesicherheit, Kostensenkung, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erfüllen.

EVE Energy wird auch in Zukunft innovativ sein und mit hervorragenden Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um zuverlässigere, sicherere und kostengünstigere Energiespeicherprodukte und -lösungen anzubieten, die zu einem saubereren, kohlenstoffarmen globalen Energiesystem beitragen.

