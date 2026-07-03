Fürstentum Liechtenstein

Bildungsminister Daniel Oehry und LIHK-Geschäftsführer Maximilian Rüdisser besuchen Wirtschaftswoche 2026 bei der INFICON AG

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Vaduz (ots)

Die diesjährige Wirtschaftswoche, die von der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) organisiert wird, fand vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 statt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen des Liechtensteinischen Gymnasiums erhielten dabei die Gelegenheit, unternehmerisches Denken und wirtschaftliche Zusammenhänge praxisnah zu erleben.

Während der Projektwoche übernehmen die Jugendlichen in Kleingruppen die Geschäftsleitung eines fiktiven Unternehmens und tragen Verantwortung für verschiedene Geschäftsbereiche. Sie entwickelten Strategien in den Bereichen Marketing und Produktion, trafen finanzielle Entscheidungen und setzten sich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmensführung auseinander. Unterstützt wurden sie dabei von erfahrenen Führungskräften aus der Wirtschaft und fünf LIHK-Mitgliedsunternehmen stellen dafür Räumlichkeiten zur Verfügung.

Am Freitag, 3. Juli 2026, besuchten Bildungsminister Daniel Oehry sowie LIHK-Geschäftsführer Maximilian Rüdisser diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ihre Wirtschaftswoche 2026 bei der INFICON AG absolvieren durften. Im persönlichen Austausch informierten sie sich über die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Herausforderungen, denen sich die Teams während der Woche stellten.

Regierungsrat Daniel Oehry betonte die Bedeutung solcher praxisnahen Bildungsangebote: "Die Wirtschaftswoche vermittelt jungen Menschen auf eindrückliche Weise, wie komplex wirtschaftliche Entscheidungen sind und wie Unternehmen funktionieren. Es freut mich zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Kreativität die Schülerinnen und Schüler an die Aufgaben herangehen. Projekte wie dieses stärken wichtige Kompetenzen und fördern gleichzeitig das Verständnis für wirtschaftliches Wirken."

Auch LIHK-Geschäftsführer Maximilian Rüdisser unterstrich den Mehrwert des Formats: "Die Schülerinnen und Schüler erleben während der Woche realitätsnah, welche Auswirkungen unternehmerische Entscheide haben. Die Simulation ermöglicht es ihnen, wirtschaftliche Zusammenhänge spielerisch zu entdecken und gleichzeitig wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit, Verantwortung zu übernehmen und strategisches Denken zu stärken."

Die Wirtschaftswoche wird von der LIHK seit 1979 organisiert. Im Rahmen der Wirtschaftswoche 2026 öffneten die Hilti Aktiengesellschaft, die Hoval Aktiengesellschaft, die Ivoclar Vivadent AG, Oerlikon Balzers sowie die INFICON AG ihre Türen für die Schülerinnen und Schüler. Mit der Wirtschaftswoche schafft die LIHK seit vielen Jahren einen einfachen Zugang zur Wirtschafts- und Arbeitswelt und fördert den Austausch zwischen Schule und Unternehmen.