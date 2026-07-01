Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung eines Mitglieds im Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

Vaduz (ots)

Die Regierung hat Claudio Tettamanti, Landquart (CH), für eine Mandatsdauer von fünf Jahren, vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2031, als Mitglied des Aufsichtsrats der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) bestellt. Die Nachbesetzung wurde anlässlich des Ausscheidens von Jürg Meier nach Ablauf seiner zweiten, nicht erneuerbaren Mandatsperiode erforderlich. Die Regierung dankt Jürg Meier für seine langjährige Tätigkeit und sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Das neu bestellte Mitglied Claudio Tettamanti verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrung als Wirtschaftsprüfer im Finanzsektor, insbesondere im Bereich Banken, Investmentunternehmen und Vermögensverwalter. Durch seine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden - der FMA in Liechtenstein und der FINMA in der Schweiz - ist er mit den jeweiligen Aufsichts- und Regulierungsstrukturen beider Länder bestens vertraut. Als ehemaliger Geschäftsführer und Partner eines liechtensteinischen Wirtschaftsprüfungsunternehmens verfügt er zudem über tiefgehende Kenntnisse des lokalen Finanzplatzes und seiner zentralen Akteure.

Die Regierung bedankt sich bei Claudio Tettamanti für seine Bereitschaft, im Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.