Fürstentum Liechtenstein

Unternehmertag setzt Zeichen für Mut und Zukunft

Vaduz (ots)

Rund 400 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft haben sich am Unternehmertag in Vaduz über die Herausforderungen und Chancen des Wirtschaftsstandorts ausgetauscht. Unter dem Motto "Mut zeigen - Zukunft gestalten" standen unter anderem Wirtschaftsminister Hubert Büchel, Uhrenlegende Jean-Claude Biver, Unternehmer Markus Kaiser und Leadership-Coach Patrick Fischer auf der Bühne.

Der Unternehmertag hat sich erneut als wichtige Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft erwiesen. Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung in die Spoerry-Halle in Vaduz, um aktuelle Entwicklungen einzuordnen, neue Perspektiven kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Orientierung in herausfordernden Zeiten

Nach der Begrüssungsansprache von Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel analysierte VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel die aktuelle wirtschaftliche Lage und zeigte auf, welche Entwicklungen Unternehmen in den kommenden Monaten besonders im Blick behalten sollten. Im Zentrum standen die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten, die konjunkturelle Entwicklung sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts. Wie Unternehmen auch in anspruchsvollen Zeiten erfolgreich wachsen können, zeigte Markus Kaiser, CEO der Kaiser AG, anhand konkreter Erfahrungen aus der Praxis auf. Der Unternehmer erklärte, warum unternehmerischer Mut, langfristiges Denken und die Bereitschaft zur Veränderung entscheidende Erfolgsfaktoren sind. Dabei zeigte er auf, wie der Hersteller von Spezialfahrzeugen durch gezielte Übernahmen und deren erfolgreiche Integration seine Marktposition kontinuierlich ausgebaut hat.

Zu den Höhepunkten gehörte der Auftritt von Jean-Claude Biver. Die Schweizer Uhrenlegende blickte auf seine jahrzehntelange Unternehmerkarriere zurück und zeigte eindrücklich auf, warum Leidenschaft, Innovationskraft und konsequentes Handeln die Grundlage nachhaltigen Erfolgs bilden. Dabei schlug er den Bogen von persönlichen Erfahrungen zu den Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind.

Praxisnahe Impulse für KMU

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand der Mittelstand im Mittelpunkt. Christine Egger-Schöb, Co-Geschäftsführerin der Schöb AG, und Helmut Hasler, Inhaber der Hasler Treppentechnik AG, diskutierten über die aktuellen Herausforderungen für KMU und zeigten anhand ihrer Unternehmen auf, wie Innovation, Investitionen und unternehmerische Verantwortung langfristigen Erfolg ermöglichen.

Einen weiteren Akzent setzte die Veranstaltung im Bereich des Klimaschutzes. Am Beispiel der Pantec Biosolutions AG zeigten Vertreter der LIFE Klimastiftung Liechtenstein und der Klimastiftung Schweiz, wie gezielte Förderprogramme Innovationen ermöglichen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz des Klimas leisten können.

Führung beginnt bei der eigenen Haltung

Zum Abschluss der Veranstaltung betrat Leadership-Coach Patrick Fischer die Bühne. Der ehemalige Eishockeyprofi und langjährige Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zeigte eindrücklich auf, welche Bedeutung Vertrauen, Resilienz und eine klare Führungskultur für den langfristigen Erfolg von Teams und Unternehmen haben. Fischer machte deutlich, dass Spitzenleistungen nur dort entstehen, wo Menschen Verantwortung übernehmen und auch in schwierigen Situationen an gemeinsamen Zielen festhalten. Durch die Veranstaltung führte Moderator und Fernsehreporter Tobias Müller. Beim anschliessenden Networking-Apéro nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv die Gelegenheit, den Austausch fortzusetzen und neue Kontakte zu knüpfen.

Träger der Unternehmertags ist die Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Beteiligt sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG.

Informationen unter www.unternehmertag.li