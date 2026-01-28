Fürstentum Liechtenstein

Die Sirenen werden am Mittwoch, 4. Februar 2026 getestet

Vaduz (ots)

Bei einer Notlage gilt es, die Bevölkerung schnell zu alarmieren. Wichtiges Hilfsmittel hierfür sind die Sirenen. Um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren, erfolgt am 4. Feb­ruar in ganz Liechtenstein und in der Schweiz der jährliche Sirenentest. Wie in den letzten Jahren werden gleichzeitig auch die Alertswiss-Kanäle getestet.

Ausgelöst werden die Sirenen um 13.30 Uhr mit dem Zeichen "Allgemeiner Alarm", ein re­gelmässiger auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Wenn nötig, kann der Sirenentest bis 14.00 Uhr ausgedehnt werden.

Ab 14.00 Uhr bis spätestens 16.00 Uhr wird in der Schweiz, in den Nahzonen unterhalb von Stauanlagen, das Zeichen "Wasseralarm" getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden, in Abständen von je 10 Sekunden. Je nach Witterung ist dieser nachge­lagerte Sirenentest auch in Liechtenstein zu hören (Raum Balzers). In Liechtenstein gibt es generell keinen Wasseralarm. Die Bevölkerung muss im Rahmen des Tests keine Massnah­men ergreifen.

Parallel zur Auslösung des Allgemeinen Sirenenalarms wird am 4. Februar 2026 auch eine Meldung der Stufe Information via Alertswiss-App ausgelöst. Die Meldung der Stufe Infor­mation löst keinen Sirenenton auf dem Smartphone aus, wie das bei einer Meldung der Stufe Alarm der Fall wäre.

Was gilt bei einem echten Sirenenalarm?

Die Sirenentests in Liechtenstein und der Schweiz erfolgen immer am ersten Mittwoch im Februar und werden jeweils angekündigt. Ertönt die Sirene ohne Ankündigung, handelt es sich um einen echten Alarm. Dieser ist ein Zeichen für drohende Gefahr. Die Bevölkerung ist dann aufgefordert, Radio zu hören oder sich über den Landeskanal (TV) oder die Alerts­wiss-Kanäle zu informieren, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarin­nen und Nachbarn zu informieren.

Alertswiss-App als zusätzlicher Warn- und Informationskanal

Die Alertswiss-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS gibt es kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store. Sie warnt die Bevölkerung auch bei kleinräumi­gen Ereignissen, wie verschmutztem Trinkwasser, Dorf- oder Waldbränden und gibt Verhal­tensempfehlungen dazu ab. Bei einem Ausfall der Notrufnummern (z.B. Polizei 117, Feuerwehr 118) informiert Alertswiss über alternative Kontakte.

Die Alertswiss-App bietet auch die Möglichkeit, einen Notfallplan zu erstellen. Dieses Doku­ment hilft der Bevölkerung dabei, sich persönlich auf Notfälle vorzubereiten und gibt prak­tische Tipps dazu ab.

Neu ab 1. Januar 2026: Radio SRF 1 und SRF 3

Nach der Einstellung des Sendebetriebs des Landessenders im April 2025 konnte Liechtenstein eine neue Lösung mit "Schweizer Radio und Fernsehen" (SRF) vereinbaren. Das von der SRG betriebene und bewährte Notdispositiv ICARO (Information Catastrophe Alarme Radio Organisation) steht den liechtensteinischen Behörden rund um die Uhr zur Verfügung. Aktuelle Informationen zur Gefahrensituation sind über die Radiosender SRF 1 und SRF 3 erhältlich.

Gemeindeschutz

Der Sirenenalarm fordert die Bevölkerung auf, sich via Radio oder über die Alertswiss-Ka­näle zu informieren. Sollten diese Medien infolge eines Stromausfalls oder anderer techni­schen Störungen nicht funktionieren, wird an den Notfalltreffpunkten über das Ereignis in­formiert. Diese in öffentlichen Gebäuden wie Schulhäusern oder Gemeindezentren einge­richteten Treffpunkte, werden vom Gemeindeschutz betrieben.

Einige Gemeindeschutzorganisationen (beispielsweise Balzers, Eschen/Nendeln, Ruggell, Schaan) führen am 4. Februar 2026 Informationsanlässe und Veranstaltungen durch, um über die Leistungen des Gemeindeschutzes zu informieren. Die Einladungen sind auf den jeweiligen Gemeindewebseiten aufgeschaltet.

Weiterführende Informationen

Alertswiss (www.alert.swiss/de/home.html)

Sirenentest (www.alert.swiss/de/vorsorge/sirenentest.html)

Teletext der SRG-Sender, Seiten 680 (Allgemeiner Alarm) und 681 (Wasseralarm)

Gemeindeschutz (www.gemeindeschutz.li)

Notfalltreffpunkte (www.notfalltreffpunkt.li)

Amt für Bevölkerungsschutz (https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-bevoelkerungsschutz/warnung-und-alarmierung/sirenen/sirenentest)

App Store Apple (apps.apple.com/ch/app/alertswiss/id957339177)

Google Play Store (play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.babs.alertswiss)