Deutscher Verband Tiernahrung e.V. bestellt Dr. Sebastean Schwarz als Geschäftsführer

Vorbereitung der Nachfolge in der Geschäftsführung

Bonn (ots)

Der Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) beruft Dr. Sebastean Schwarz zum 1. April 2026 in die Geschäftsführung. Mit dieser Entscheidung bereitet der Verband frühzeitig die altersbedingte Nachfolge vor und erweitert die derzeitige Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung, und Geschäftsführer Dr. Michael Lüke.

Dr. Sebastean Schwarz (55) hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel das Studium der Agrarwissenschaften absolviert und nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tierzucht und Tierhaltung promoviert. Seine berufliche Tätigkeit nahm er beim Deutschen Bauernverband auf. Nach weiteren Funktionen beim Deutschen Raiffeisenverband und dem Verband der Fleischwirtschaft wechselte er im Jahre 2014 in die Geschäftsführung des Deutschen Kartoffelhandelsverbands und der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft, die er in Personalunion leitet.

"Mit seiner langjährigen Führungserfahrung in Spitzenverbänden der Agrar- und Ernährungswirtschaft auf Bundesebene ist Dr. Sebastean Schwarz sehr gut gerüstet, zukünftig die Interessen der Futtermittelwirtschaft kraftvoll zu vertreten", begründet DVT-Präsident Cord Schiplage die Entscheidung.

Rückfragen beantwortet: Dr. Hermann-Josef Baaken, Sprecher der Geschäftsführung (Tel. 0228 / 97568-29)

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.