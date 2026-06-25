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Fürstentum Liechtenstein

"EEA Grants (Bereich Kultur) - Polen" - Infoveranstaltung am 1. Juli 2026

Vaduz (ots)

Der EWR-Finanzierungsmechanismus (EEA Grants) stellt den gemeinsamen Beitrag Islands, Liechtensteins und Norwegens zur Verringerung des wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichts innerhalb von Europa dar.

Die zentrale Anlaufstelle für die Umsetzung der EEA Grants Kulturprogramme in Liechtenstein ist im Amt für Kultur angesiedelt. Die Veranstaltung in englischer Sprache gibt einen generellen Einblick zu den "EEA Grants (Bereich Kultur)" sowie in das Kulturprogramm Polen. Sie informiert über die vielfältigen Möglichkeiten, die das Programm liechtensteinischen Institutionen und Kulturschaffenden bietet und schafft Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung. Eine Delegation aus Polen wird an der Veranstaltung teilnehmen und lädt die Teilnehmenden im Anschluss zu einem gemeinsamen Abendessen mit Vernetzungsmöglichkeit ein.

Anmeldungen zur Veranstaltung bzw. Abendessen (Plätze limitiert) werden bis spätestens 29. Juni 2026 per E-Mail an info.aku@llv.li entgegengenommen.

Termin: 1. Juli 2026, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Ort: Vaduzer-Saal, Kellertheater, Giessenstrasse 7, 9490 Vaduz

Im Anschluss (optional) Abendessen (20 Uhr, Plätze limitiert)

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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