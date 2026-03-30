Ägyptisches Fremdenverkehrsamt / Egyptian Tourism Authority

Presseerklärung von S.E. Sherif Fathy, Minister für Tourismus und Altertümer: Energiesparmaßnahmen ohne Beeinträchtigung des Tourismus“

Kairo, Ägypten (ots)

Die jüngst von der ägyptischen Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Rationalisierung des Energieverbrauchs werden keine Auswirkungen auf Touristen, ihr Reiseerlebnis oder die Servicequalität haben. Das erklärte der Minister für Tourismus und Altertümer, Sherif Fathy.

Die Regelungen, die vor dem Hintergrund anhaltender globaler Entwicklungen eingeführt wurden, gelten seit Samstag, dem 28. März, zunächst für einen Monat. Der Minister erläuterte, dass diese Maßnahmen, zu denen die Regulierung der Ladenschlusszeiten auf 21:00 Uhr an Wochentagen und 22:00 Uhr donnerstags und freitags gehört, nicht für Ägyptens Touristenziele gelten, darunter Hurghada, Marsa Alam, Luxor, Assuan, Scharm el-Scheich und weitere. Die Ausnahmeregelung gilt auch für touristische Restaurants in allen Destinationen, einschließlich Kairo, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen weiterhin reibungslos und auf höchstem Niveau erbracht werden.

Der Minister bekräftigte das Engagement des Staates, Besuchern ein sicheres, hochwertiges und umfassendes Tourismuserlebnis zu bieten – im Einklang mit Ägyptens Rolle als eines der weltweit führenden Reiseziele.Er fügte hinzu, dass die Maßnahmen vorübergehender und regulatorischer Natur sind und fortlaufenden Überprüfungen und Anpassungen unterliegen.

Über die Ägyptische Tourismusbehörde (ETA)

Die 1981 gegründete ETA fördert die Vielfalt der Reiseziele, Erlebnisse und kulturellen Schätze Ägyptens. Unter der Aufsicht des Ministeriums für Tourismus und Altertümer verantwortet die Ägyptische Tourismusbehörde das globale Marketing und unterstützt die nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.mcgroup.com/press-statement und https://www.experienceegypt.eg/