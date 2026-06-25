Fürstentum Liechtenstein

Zweite Staatskundeprüfung 2026

Vaduz (ots)

Am Freitag, 19. Juni 2026, fand beim Ausländer- und Passamt die zweite Staatskundeprüfung dieses Jahres statt.

Insgesamt nahmen 36 Personen an den Prüfungen teil, die sowohl Voraussetzung für die unbefristete Niederlassung als auch für ein späteres Einbürgerungsverfahren sind. Die Erfolgsquote lag bei 33.33 % für die Niederlassung und bei 76.66 % für die weiterführende Prüfung im Rahmen eines Staatsbürgerschaftsverfahrens.

An der Prüfung zur unbefristeten Niederlassung traten 6 Personen an; 2 von ihnen erfüllten die Anforderungen. Die anspruchsvollere Prüfung zum Erwerb der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft absolvierten 30 Personen, von denen 23 ein positives Resultat erzielten.

Die Prüfungen erfordern fundierte Kenntnisse über die Geschichte, die politischen Strukturen sowie die gesellschaftlichen Grundlagen Liechtensteins. Für die Niederlassung sind mindestens 14 von 21 Fragen korrekt zu beantworten. Die Prüfung zum Erwerb der Staatsbürgerschaft umfasst 27 Fragen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad; für das Bestehen sind mindestens 18 richtige Antworten notwendig.

Die nächste Staatskundeprüfung findet am Freitag, 19. September 2026, um 13.30 Uhr, statt. Anmeldungen nimmt das Ausländer- und Passamt bis 6. September 2026 entgegen. Weitere Informationen zu den Staatskundeprüfungen stehen unter www.apa.llv.li zur Verfügung.