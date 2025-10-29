webfleet

Webfleet und Questar bringen neue KI-gestützte Lösung für vorrausschauende Wartung auf den Markt

Leipzig (ots)

Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, sowie Questar Auto Technologies, ein führender Anbieter von Vehicle Health Management (VHM), gaben heute den Marktstart einer wegweisenden KI-gestützten Lösung für vorrausschauende Fahrzeugwartung bekannt. Webfleets Portfolio für Predictive Vehicle Health Management (PVHM) nutzt KI-gestützte Algorithmen, um präzise vorrausschauende Daten zu berechnen, welche Fuhrparkmanagern eine proaktive und effektive Planung der Fahrzeugwartung ermöglichen. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver Technologie.

"Indem wir Webfleets umfassende Kompetenz im Bereich Fahrzeugdaten und dessen benutzerfreundliche Oberfläche mit Questars fortschrittlicher KI zur Früherkennung von Ausfallrisiken kombinieren, definieren wir das Flottenmanagement neu", erklärt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions bei Bridgestone. "Dies ist die erste umfangreiche Integration von Predictive Vehicle Health Management in einer einzigen Benutzeroberfläche."

Durch die Einbindung der Daten von Questar in die Webfleet-Plattform positionieren sich beide Unternehmen als innovative Vorreiter mit einer zentralen Lösung. Die Kooperation unterstreicht Webfleets Engagement, Fuhrparkkunden dabei zu unterstützen, deren Gesamtbetriebskosten durch eine zuverlässige Fahrzeugverfügbarkeit und optimierte Abläufe zu senken. Mithilfe von Big Data, vorausschauenden Analysen und Frühwarnhinweisen ermöglicht es Webfleet Fuhrparkmanagern, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu erkennen und Wartungsmaßnahmen rechtzeitig einzuplanen. Dies reduziert sowohl Ausfallzeiten als auch Wartungskosten.

Webfleets Predictive Vehicle Health Management gelingt dies dank einer 360° Flotteneinsicht - basierend auf Questars prädiktiven Machine-Learning- und KI-Modellen zum Verständnis des Fahrzeugzustands über einen längeren Zeithorizont hinweg. Die Fahrzeugdaten von Questar umfassen vergangene Fahrten, den aktuellen Zustand und zukünftige Risikoprognosen, um kritische Probleme frühzeitig zu erkennen.

Questars Technologie basiert auf über zwei Jahrzehnten analytischer Erfahrung und fortschrittlicher KI, um komplexe Muster im Fahrzeugverhalten zu identifizieren.

"Webfleets Entscheidung, auf Predictive Vehicle Health Management zu setzen, unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich KI-gestützter Mobilitätslösungen. Gemeinsam setzen Webfleet und Questar neue Standards im Flottenbetrieb und ebnen den Weg für eine Zukunft ohne ungeplante Ausfallzeiten", ergänzt Vered Mandelboum Josef, CEO of Questar Auto Technologies.

Predictive Vehicle Health Management ist ab sofort für Webfleet-Kunden in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Deutschland, Frankreich, Polen und Ungarn verfügbar.

Copyright: Webfleet

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen

Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews und LinkedIn @Webfleet. Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com und im Bridgestone Newsroom.

Über Quester Auto Technologies:

Questar ist ein Vorreiter im Bereich Vehicle Health Management und der einzige Anbieter einer vollständigen Lösung, die sowohl vorausschauende als auch präskriptive Analysen des Fahrzeugzustands umfasst. Questar unterstützt Tier-1-Zulieferer, OEMs, Leasinggesellschaften, Serviceanbieter und Unternehmensflotten dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken und Umsätze durch KI-gestützte Analysen zu maximieren.

Folgen Sie uns auf LinkedIn @QuestarAutoTechnologies. Weitere Informationen zu Questar finden Sie unter Questarauto.com.