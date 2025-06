RTLZWEI

Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch": Überraschungsbesuch zu Nicole Fingerhuths Geburtstag

Besuch von Tochter Gina

Umgestaltung des "Junggesellen-Wohnwagens" von Sascha Bohner

Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 30. Juni 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Familie Fingerhuth macht Urlaub auf dem Marina di Venezia. Mit dabei ist zum ersten Mal Nicoles Bruder Ingo samt Familie. Grund zur Freude ist auch Nicoles bevorstehender Geburtstag. Sascha hat für seine Frau eine besondere Überraschung vorbereitet. Währenddessen gestaltet Raffaela Saschas Wohnwagen um. Wie er wohl darauf reagiert? Außerdem: Angelika und Peter organisieren die erste "Mensch-ärgere-dich-nicht-Weltmeisterschaft" auf dem Marina. Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Nicole und Sascha Fingerhuth sind zum ersten Mal gemeinsam mit Nicoles Bruder Ingo und dessen Familie auf dem Marina di Venezia. Eine echte Herzensangelegenheit für die beiden Marina-Experten. Mit großer Freude zeigen sie den Campingplatz und verraten den einen oder anderen Geheimtipp - zum Beispiel, wo es das beste Eis gibt. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Fingerhuths Urlaub in Italien machen: Nicoles 52. Geburtstag steht an. Als Überraschung hat Sascha ihre jüngste Tochter Gina eingeladen.

Ein paar Stellplätze weiter stehen bei Raffaela und Sascha Bohner drastische Umgestaltungsmaßnahmen an. Aus Saschas "Junggesellen-Wohnwagen" soll ein gemütliches Pärchen-Domizil werden. Raffaela weiß genau, was sie will, und hat aus Deutschland einige Möbel- und Dekorationsstücke mitgebracht - natürlich heimlich. Als Sascha erkennt, wie ernst es seiner Liebsten ist, entfacht die erste Diskussion. Kann sich Raffaela durchsetzen?

Währenddessen nutzen Angelika und Peter ihre Zeit auf dem Marina di Venezia, um ihre "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Fähigkeiten zu verbessern. Doch warum nur zum Spaß spielen? Die beiden starten tägliche Turniere zu zweit. Je intensiver sie spielen, desto ehrgeiziger werden sie. Wie wäre es mit einer "Mensch-ärgere-dich-nicht-Weltmeisterschaft" auf dem Campingplatz? Sie suchen das Gespräch mit dem Manager des Campingplatzes. Wird er ihr Vorhaben unterstützen?

Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 30. Juni 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.