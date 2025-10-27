Swiss GRC AG

Swiss GRC stärkt Führungsstruktur mit neuer Geschäftsleitung

Luzern (ots)

Swiss GRC hat zum 1. Oktober 2025 eine neue Geschäftsleitung eingeführt. Damit trägt das Unternehmen seinem anhaltenden Wachstum und seiner zunehmenden internationalen Präsenz Rechnung. Die neue Führungsstruktur soll klare Verantwortlichkeiten schaffen, Entscheidungswege verkürzen sowie die operative und strategische Steuerung auf eine breitere Basis stellen.

Das Executive Management wird von Besfort Kuqi, Gründer und CEO von Swiss GRC, geleitet. Ihm gehören Daniel Arnold (Chief Product Officer), Fari Ganji (Chief Information Officer), Gentian Ajeti (Chief Customer & Commercial Officer) sowie Yahya Mohamed Mao (Chief Marketing Officer) an. In dieser Zusammensetzung bündelt das Gremium die zentralen Geschäftsbereiche - von Produktentwicklung und Technologie über Vertrieb und Kundenbetreuung bis hin zu Marketing und Kommunikation - und soll die Ausrichtung des Unternehmens auf die kommenden Jahre prägen.

"Mit der neuen Führungsstruktur schaffen wir die Basis, um unsere Kundenerfolge gezielt auszubauen und Innovationen in unseren Produkten und Services noch schneller voranzutreiben", sagt Besfort Kuqi, Gründer und CEO. "Sie stärkt unsere Organisation, bündelt Kompetenzen und ermöglicht es uns, Wachstum, Qualität und Kundennutzen optimal in Einklang zu bringen."

Swiss GRC beschäftigt heute mehr als 70 Mitarbeitende. Neben dem Hauptsitz in Luzern verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Frankfurt, London, Pristina, Dubai und Mumbai. Die Kundschaft umfasst namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Parallel zur internationalen Expansion entwickelt Swiss GRC kontinuierlich sein Produktportfolio weiter - zuletzt mit der Einführung der KI-gestützten Vertragsmanagement-Software Contraqto.

Mit der Etablierung einer Geschäftsleitung setzt Swiss GRC einen klaren Akzent in seiner Unternehmensentwicklung. Der Schritt unterstreicht den Anspruch, das Geschäft international auszubauen und zugleich die organisatorische Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg zu schaffen.