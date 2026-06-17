Kinderhilfe Bethlehem

Die Finanzierung der neuen Tageschirurgie am Caritas Baby Hospital in Bethlehem ist vollständig gesichert

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Wie die Präsidentin der Kinderhilfe Bethlehem an der Generalversammlung mitteilte, konnten insgesamt 7,67 Millionen Franken für das Projekt eingeworben werden. Damit sind alle Ressourcen für den Bau und die Ausstattung der neuen Einrichtung gesichert. Zudem bestätigte die Generalversammlung sämtliche bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern.

Mit grosser Freude informierte Sibylle Hardegger, Präsidentin des Vereins Kinderhilfe Bethlehem, die Mitglieder der Generalversammlung darüber, dass die Finanzierung des Baus für die neue Tageschirurgie am Kinderspital Bethlehem steht.

In den vergangenen drei Jahren wurden in der Schweiz, in Palästina, Italien, Deutschland und Österreich erfolgreich Spenden und weitere Beiträge gesammelt. Insgesamt kamen 7,67 Millionen Franken für Bau und Ausstattung der neuen Tageschirurgie zusammen.

«Das war grenzüberschreitende Teamarbeit im besten Sinne. Ich bin den vielen Menschen dankbar, die sich aus Sorge um die Gesundheit der Kinder in Palästina engagieren und dieses Projekt mit einem ausserordentlichen Beitrag unterstützt haben», sagte Hardegger. Sie würdigte zudem die Förderung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), die das Projekt massgeblich mitgetragen hat.

Die Generalversammlung genehmigte den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2025. Beide Dokumente sind ab sofort auf der Website der Kinderhilfe Bethlehem verfügbar. Zudem wurden sämtliche Vorstandsmitglieder in ihrem Amt für die nächsten zwei Jahre bestätigt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil beantwortete die palästinensische Leitung des Kinderspitals Bethlehem, darunter CEO Issa Bandak und Chefarzt Dr. Ra’fat Allawi, Fragen der Teilnehmenden und berichteten über die derzeitigen Herausforderungen der medizinischen Versorgung von Kindern in Palästina. Hierzu bemerkte Hardegger: «Dass es derzeit keinen humanitären Zugang zum Gaza-Streifen gibt, ist ein Skandal.»

Zum Abschluss gab Hardegger einen positiven Ausblick auf den Herbst: «Voraussichtlich Ende Oktober werden wir die Tageschirurgie feierlich eröffnen.»

Über die Kinderhilfe Bethlehem: Der Verein Kinderhilfe Bethlehem mit Sitz in Luzern betreibt das Kinderspital Bethlehem im Westjordanland. Zehntausende Kinder und Babys werden dort jährlich stationär oder ambulant behandelt. Das Spital wird vollständig von lokalen Fachkräften geführt und beschäftigt ca. 270 Mitarbeitende. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des palästinensischen Gesundheitswesens und gilt als führende Ausbildungsstätte für Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen in der Kindermedizin.

Weitere Informationen unter www.kinderhilfe-bethlehem.ch

Spendenkonto:

IBAN CH17 0900 0000 6002 0004 7

Medieninformation:

Kathrin Salmon, Geschäftsleiterin Kinderhilfe Bethlehem, Luzern

kathrin.salmon@khb-mail.ch, Tel. +41 41 429 00 00