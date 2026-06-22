Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein ehrt langjährige J+S-Leiterpersonen

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Vaduz (ots)

Am Freitag, 19. Juni 2026, zeichnete Regierungsrat und Sportminister Hubert Büchel im Restaurant Mühle in Vaduz 13 Persönlichkeiten für ihr langjähriges Engagement im Programm "Jugend und Sport" (J+S) aus.

Die Geehrten setzen sich seit 10, 20 oder 30 Jahren aktiv für die sportliche Nachwuchsförderung im grössten Breitensportprogramm der Schweiz und Liechtensteins ein. Eine besondere Ehrung erhielten Fredy Wolfinger und Jürg Öhri für stolze 30 Jahre J+S-Leiter und Coach Tätigkeit.

"Die Begeisterung und Werte, die Sie unserer Jugend vermitteln, prägen unserer Gesellschaft", würdigte Sportminister Büchel den Einsatz in seiner Ansprache. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte er den Jubilaren kleine Präsente.

Der feierliche Rahmen fand bei einem gemeinsamen Mittagessen seinen Ausklang. In gemütlicher Runde tauschten die Gäste zahlreiche persönliche Geschichten und Erinnerungen aus der liechtensteinischen Sportgeschichte aus.