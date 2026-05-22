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Marc Cain verzaubert Madrid: Ein immersives Erlebnis unter der "Blazing Sun"

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Madrid (ots)

Am gestrigen Abend lud das deutsche Modeunternehmen Marc Cain zu einem Event der Extraklasse nach Madrid ein. Unter dem Motto "Blazing Sun" verwandelte sich das renommierte Nomad Museo Inmersivo in eine virtuelle Oase, die Mode, Technologie und sommerliche Sinnlichkeit auf einzigartige Weise vereinte. Zu den hochkarätigen Gästen zählte unter anderem die bekannte spanische Schauspielerin Paz Vega.

Die Location, bekannt für ihre hochmodernen, immersiven Projektionsflächen, bot den perfekten Rahmen für die neue Kollektion. Die Gäste fanden sich inmitten einer virtuellen Strandkulisse wieder: Darstellungen von feinstem Sand, schimmernden Muscheln und filigranen Korallen erzeugten ein besonderes "Beach-Feeling". Begleitet wurde die visuelle Reise durch stimmungsvolle Moodbilder der Kollektion sowie Highlights der Berlin Fashion Show, die die "Blazing Sun"-Looks in lebensgroßen Projektionen an die Wände des Museums zauberten.

Im Herzen der digitalen Welt fand ein exklusives Dinner statt. Zu den geladenen Gästen der spanischen Modeszene gehörten unter anderem die Influencerinnen Alexandra Pereira, Gala González, Marta Sierra, Alex Rivière-Sieber und Marta Ortiz, die alle in Key-Looks der neuen Kollektion erschienen.

Besonderes Augenmerk lag auf der spanischen Schauspiel-Ikone Paz Vega, die den Abend sichtlich genoss: "Es ist faszinierend, wie Marc Cain es geschafft hat, die Wärme und das Licht der 'Blazing Sun'-Kollektion in diesem digitalen Raum spürbar zu machen. Die Mode fühlt sich an wie ein Sommertag in Spanien - leicht, elegant und voller Energie. Dieses immersive Erlebnis heute Abend war absolut magisch",so Paz Vega.

Mit dem Event in Madrid unterstreicht Marc Cain einmal mehr seinen Anspruch, Mode nicht nur zu präsentieren, sondern erlebbar zu machen. Die Kollektion "Blazing Sun" besticht durch hochwertige Materialien, warme Farbtöne und sommerliche Prints, die in der Symbiose mit der virtuellen Unterwasser- und Strandwelt des Nomad Museos ihre volle Strahlkraft entfalteten.