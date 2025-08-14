Atout France

EINLADUNG: Medienveranstaltung Frankreich 10. und 11. September 2025

FRANKREICH MIT DEM ZUG

Treffen Sie die französischen Reiseziele

AM 10. UND 11. SEPTEMBER 2025

Atout France Schweiz lädt Sie herzlich zur Medientournee «La France en train» ein, die in Zusammenarbeit mit TGV Lyria stattfindet. Sie wird am 10. September in Lausanne (Plateforme 10, Pl. de la Gare 16/17, 1003) und am 11. September in Zürich (HILTL Akademie, Sihlstrasse 24, 8001) Halt machen, jeweils ab 17 Uhr.

Etwa zehn französische Reiseziele werden Ihnen die neuesten Highlights und Entwicklungen rund um die Destination Frankreich vorstellen. Die ideale Gelegenheit, frische Ideen für Ihre nächsten redaktionellen Beiträge zu sammeln und Pressereisen mit Fokus auf Zugverbindungen zu planen.

TGV Lyria - ein bedeutender Anbieter für Reisen zwischen der Schweiz und Frankreich dank seines Komforts an Bord und seiner Pünktlichkeit - wird Ihnen sein neues Serviceangebot vorstellen.

Es sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme schnell per E-Mail an Cécile Kaba cecile.kaba@atout-france.fr, PR-Beauftragte von Atout France in der Schweiz.

Wir freuen uns darauf, Sie in Lausanne oder Zürich wiederzusehen und uns gemeinsam über die Destination Frankreich auszutauschen,

Informationen zum Datenschutz

Mit Ihrer Annahme der Einladung zur Medientournee stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten bzw. die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit der Veranstaltung übermitteln wollen, im Zusammenhang mit der Medientournee nutzen und an unsere französischen Partner weitergeben dürfen. Ziel ist, dass so alle aus der Veranstaltung resultierenden Anfragen bearbeitet und Pressereisen abgewickelt werden können. Darüber hinaus willigen Sie ein, dass Atout France Ihre Mailadresse nutzt, um Ihnen Newsletter, Veranstaltungshinweise und sonstige aktuelle Informationen zuzusenden. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen. Der Widerruf kann durch einfache Mitteilung an cecile.kaba@atout-france.fr erklärt werden. Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fotos von Ihnen (z. B. Posts in den sozialen Netzwerken von Atout France über die Tournee) veröffentlicht werden.

