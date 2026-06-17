Fürstentum Liechtenstein

Erwartete Hitzewelle in Liechtenstein

Vaduz (ots)

MeteoSchweiz hat ab Donnerstag, 18. Juni 2026, eine Warnung für eine Hitzewelle der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) herausgegeben.

Gemäss MeteoSchweiz wird ab Donnerstag, 18. Juni2026, eine Hitzewelle Liechtenstein erreichen, die voraussichtlich bis Dienstag, 23. Juni 2026, anhalten wird. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird zwischen Sonntag und Montag erwartet. Diese Warnung gilt für Gebiete in Liechtenstein unterhalb von 800 Meter über Meer. In diesem Zeitraum werden die Höchsttemperaturen voraussichtlich zwischen 31-36°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 30-45% prognostiziert. Die nächtlichen Minimaltemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 17 - 22°C.

Die anhaltende Hitze kann erhebliche gesundheitliche Auswirkungen wie ein erhöhtes Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein haben. Es wird daher empfohlen, regelmässig und ausreichend - mindestens 1.5 Liter pro Tag - ungesüsste Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützt man sich am besten im Schatten mit geeigneter Bekleidung, einer Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Dringend empfohlen ist bei Aufenthalt im Freien die Anwendung von Sonnencreme. Körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden. Sollten sportliche Betätigungen unumgänglich sein, ist es wichtig, den Salzverlust auszugleichen

Weitere Informationen sowie aktualisierte Empfehlungen sind auf der Webseite hitze.li verfügbar. Die Plattform wurde gezielt überarbeitet, um die Bevölkerung bestmöglich zu unterstützen. Sie bietet unter anderem vertiefte Inhalte zum Hitzeschutz für unterschiedliche Zielgruppen, neue Checklisten für Sport und Kurswesen sowie aktualisierte Handlungsempfehlungen.