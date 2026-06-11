Fürstentum Liechtenstein

Krisenkommunikation im Praxistest

IBK-Akademie trainiert grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Schaan

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 11. Juni 2026, führte die IBK-Akademie in der Stein Egerta in Schaan das Spezialmodul "Reputation & Krise" durch. 15 Teilnehmende aus öffentlichen Verwaltungen der Vierländerregion Bodensee befassten sich mit moderner, grenzüberschreitender Krisenkommunikation.

Im Mittelpunkt der ganztägigen Veranstaltung stand eine realitätsnahe Krisensimulation zu einem fiktiven, grenzüberschreitenden Umweltvorfall am Alpenrhein. In mehreren Krisenstäben übernahmen die Teilnehmenden Rollen und trafen unter Zeitdruck Entscheidungen. Sie befassten sich mit Lageeinschätzungen, der Abstimmung von Massnahmen sowie mit konsistenter interner und externer Kommunikation. Praktische Übungsphasen wurden mit fachlichen Inputs ergänzt, den Abschluss bildete eine gemeinsame Auswertung des Tages.

Regierungssekretär Michael Hasler, Projektleiter der IBK-Akademie, betonte die Bedeutung des Formats:

"Krisen erfordern schnelle Entscheide und klare Kommunikation - häufig unter hoher Unsicherheit und über administrative Grenzen hinweg. Solche Trainings stärken das gemeinsame Verständnis für Abläufe, Verantwortung und Zusammenarbeit im Ernstfall."

Die fachliche Verantwortung für die Simulation lag bei Thomas Stein, Gründer der Kommunikationsberatung Stein Reputation. Aus seiner Sicht steht insbesondere die Verständlichkeit von Kommunikation im Fokus:

"Gerade bei grenzübergreifenden Krisen besteht ein erhöhtes Risiko, dass widersprüchliche Aussagen zusätzlich Verwirrung stiften. Eine klare, konsistente und einheitliche Kommunikation schafft hingegen Vertrauen in das Krisenmanagement und stärkt die Reputation aller beteiligten Institutionen."

Begleitet wurde der Workshop zudem von Markus Rhomberg, Geschäftsführer des Wissenschaftsverbunds Vierländerregion Bodensee, der Impulse zur Rolle der Kommunikation im Zusammenspiel von Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit setzte.

Die IBK-Akademie ist ein Weiterbildungs- und Netzwerkangebot der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) unter Federführung Liechtensteins. Sie besteht aus drei regulären Modulen sowie ergänzenden Spezialmodulen, die aktuelle Themen der grenzüberschreitenden Verwaltungsarbeit vertiefen.

Weitere Informationen: www.ibk-akademie.org