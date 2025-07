Agència Catalana de Turisme

Rund hundert Sterneköche und Köche der traditionellen Küche rechtfertigen Katalonien als die Region mit der besten Gastronomie der Welt

Mit 62 mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants und drei Einrichtungen, die zu den besten der Welt zählen, will Katalonien seine Führungsrolle als herausragendes kulinarisches Reiseziel in Europa und der Welt ausbauen

Ferran Adrià, die Roca Brüder, Carme Ruscalleda, Nandu Jubany, Cocina Hermanos Torres... Es ist das erste Mal, dass alle Vertreter der katalanischen Küche mit einem gemeinsamen Ziel porträtiert werden: um Katalonien als Heimat der besten Gastronomie der Welt bekannt zu machen.

Bei einer Veranstaltung im emblematischen Palau de la Música Catalana in Barcelona wurde eine Kampagne gestartet, um die weltweite Führungsrolle Kataloniens in der Welt der Gastronomie zu bestätigen. Anwesend waren mehr als hundert Küchenchefs, darunter solche, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind, und solche, die traditionelle Küche produzieren, sowie andere prominente Fachleute des Sektors - Oberkellner, Sommeliers, Erzeuger, Landwirte, Fischer, Winzer und Gastronomen.

Was vor 30 Jahren mit der elBulli-Revolution und Köchen wie Carme Ruscalleda und Joan Roca begann, hat nun seinen Höhepunkt erreicht: Die Region verfügt über eine der international anerkanntesten Küchen: 62 Restaurants mit insgesamt 77 Michelin-Sternen und drei Lokale, die laut The World's 50 Best Restaurants zu den besten der Welt zählen (Disfrutar, El Celler de Can Roca und elBulli). Außerdem wurde der Katalane Albert Adrià laut The Best Chef Awards als zweitbester Koch der Welt im Jahr 2024 ausgezeichnet.

Mit 12 geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.), 13 geschützten geografischen Angaben (g.g.A.) und 12 Herkunftsbezeichnungen (g.U.) für Wein ist Katalonien auch in der Agrar- und Ernährungswirtschaft ein führendes Land.

Dieser weltweite Erfolg ist nicht nur das Ergebnis einer gefestigten kulinarischen Tradition, sondern auch einer engen Verbindung mit dem Agrar- und Ernährungssektor: ein Ökosystem, das 20 % des BIP der Region Katalonien erwirtschaftet und von mehr als 573.500 Fachkräften getragen wird. Der Sektor investiert außerdem jährlich über 85,7 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und positioniert Katalonien als Referenzpunkt für landwirtschaftliche und kulinarische Innovationen.

Festigung Katalonien als Reiseziel für Wein und Gastronomie

Das in Spanien gelegene Katalonien gehört zu den wichtigsten Tourismusregionen der Welt. Die Besucher reisen das ganze Jahr über in die Region und zeigen großes Interesse an der Gastronomie und den Weinen. Dieses Touristenprofil gibt im Durchschnitt 20 % mehr aus als der herkömmliche Tourist. In diesem Zusammenhang und mit mehr als 500 gastronomischen Erlebnissen in der gesamten Region möchte Katalonien seine Führungsrolle als herausragendes kulinarisches Reiseziel in Europa und der Welt festigen und neue Besucher anziehen, indem es die kulinarische Kultur mit der produktiven Wirtschaft und der internationalen Attraktivität verbindet.

Mit dem Slogan „Catalonia, the best gastronomy in the world" projiziert die von der Catalan Tourism Agency (Generalitat de Catalunya) ins Leben gerufene Kampagne die Catalan Küche als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, des territorialen Zusammenhalts und der touristischen Attraktivität im Rahmen der Auszeichnung „Catalonia, World Region of Gastronomy 2025". Sie war sogar die erste europäische Region, die diese Auszeichnung vom International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) erhielt.

Im Mittelpunkt der Werbekampagne, die an sieben repräsentativen Orten der katalanischen Region gedreht wurde, stehen 140 echte Protagonisten aus der Welt der Gastronomie: die Stadt Barcelona, Peratallada und l'Escala (Costa Brava), Valls (Costa Dorada), die Muskelfarmen des Ebro-Deltas, die Stadt Lleida, La Vall de Boí (Pyrenäen) und Penedès (Barcelona Landscapes).

