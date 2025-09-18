RIMES

Rimes ernennt Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer

Der neue Geschäftsführer Vijay Mayadas wird die Transformation von Rimes zur „Intelligence Fabric" für die Investmentbranche beschleunigen

Rimes, ein führender Anbieter von Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement und Investmentplattformen für die globale Investment-Community, freut sich, die Ernennung von Vijay Mayadas zum Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer bekannt zu geben. Mayadas, ein erfahrener FinTech-Manager mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Unternehmen und der Förderung von Innovationen auf den Finanzmärkten, tritt die Nachfolge von Brad Hunt an, der die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Rimes übernehmen wird.

Nach mehr als 25 Jahren Pionierarbeit an der Schnittstelle von Technologie, Daten und Finanzdienstleistungen wechselt Mayadas zu Rimes, nachdem er 12 Jahre bei Broadridge Financial Solutions tätig war. Dort war er zuletzt als Vorstandsvorsitzender für den Bereich Kapitalmärkte verantwortlich. In dieser Funktion steigerte er den Umsatz des Unternehmens von 600 Millionen US-Dollar auf über 1 Milliarde US-Dollar und trug während seiner Amtszeit dazu bei, die Marktkapitalisierung des Unternehmens von unter 3 Milliarden US-Dollar auf fast 30 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mayadas war auch federführend bei der Einführung branchenweit einzigartiger Innovationen, darunter KI-gestützte Handelsplattformen und Distributed-Ledger-Lösungen, über die mittlerweile monatlich Transaktionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar abgewickelt werden.

Donal Smith, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rimes, äußerte sich wie folgt: „Vijay ist eine Führungspersönlichkeit von Weltklasse, die eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler FinTech-Franchiseunternehmen und bei der Förderung bahnbrechender Produktinnovationen vorweisen kann. Mit seinem fundierten, praktischen Fachwissen im Bereich der Nutzung von Technologien der nächsten Generation, insbesondere KI, ist Vijay in einzigartiger Weise qualifiziert, die Strategie von Rimes voranzutreiben und das Unternehmen in seine nächste Phase der Marktführerschaft und des Wachstums zu führen."

„Rimes hat in den letzten 30 Jahren ein außerordentlich erfolgreiches Geschäft aufgebaut – wahrlich der Goldstandard für Benchmark- und Indexdaten", sagte Vijay Mayadas, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Rimes. "Ich freue mich unglaublich über die Chance, die sich uns bietet. „Ich freue mich sehr über die sich uns bietende Gelegenheit. In einer Welt, in der Arbeitsabläufe zunehmend von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, ist der Bedarf an vertrauenswürdigen, unabhängigen und sorgfältig kuratierten Daten – einer „Intelligence Fabric" – wichtiger denn je. Es gibt kein Unternehmen, das besser positioniert ist als Rimes, um diese Lücke zu füllen."

Mit der Unterstützung von Five Arrows, dem Bereich für alternative Anlagen von Rothschild & Co, hat Rimes seine einzigartige Marktführerschaft im Zentrum des globalen Investment-Ökosystems weiter ausgebaut, angetrieben durch enge Partnerschaften mit seinen Blue-Chip-Kunden und ein beispielloses Netzwerk von über 800 Datenpartnern. Dieses leistungsstarke Ökosystem ist der Motor für die Innovationen von Rimes, die missionskritische Lösungen für den gesamten Investitionslebenszyklus bereitstellen – von ihren Goldstandard-Benchmarks und ESG-Daten bis hin zu ihrer hochentwickelten Plattform für die Vermögensallokation und -neugewichtung für die weltweit komplexesten Vermögensinhaber.

Unter der Leitung von Mayadas wird Rimes seine Investitionen in dieses Ökosystem – in seine Mitarbeiter, seine Technologie und seine Partnerschaften – beschleunigen, um sicherzustellen, dass jeder Kunde in die Lage versetzt wird, Daten in einen echten Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Informationen zu Rimes Rimes bietet transformative Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement für die globale Investment-Community. Angetrieben von unserer Leidenschaft, die komplexesten Datenprobleme zu lösen, bieten wir unseren Kunden Investment-Intelligence, die jährlich mehr als 75 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen unterstützt. Die weltweit führenden institutionellen Investoren, Vermögensverwalter und Dienstleister vertrauen auf Rimes, um mithilfe präziser Informationen und branchenführender Technologie fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rimes.com.

Informationen zu Five Arrows Five Arrows ist der Arm für alternative Anlagen von Rothschild & Co und verwaltet ein Vermögen von über 29 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Paris, London, New York, Los Angeles, San Francisco und Luxemburg.

Das Private-Equity-Geschäft von Five Arrows, das ein Vermögen von mehr als 10 Milliarden Euro verwaltet, konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen mit starken Managementteams, Geschäftsmodellen mit hoher Sichtbarkeit des organischen Volumenwachstums und starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie mehreren operativen Hebeln, mit denen latente Werte freigesetzt werden können. Die Sektoren beschränken sich auf Daten und Software, technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/corporate-private-equity/

